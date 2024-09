Avis aux médias - 23 septembre - Dévoilement d'un concept architectural distinctif et innovateur

Bibliothèque centrale et centre de création artistique professionnelle au centre-ville de Laval

LAVAL, QC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Laval invite les représentants et les représentantes des médias à une conférence de presse lors de laquelle sera présentée la proposition architecturale choisie pour la future infrastructure culturelle située au cœur du centre-ville, dans le secteur Montmorency.

Ce projet majeur pour le développement du centre-ville de Laval qui inclut une bibliothèque centrale et un centre de création artistique professionnel, vise à offrir à toutes les Lavalloises et à tous les Lavallois un lieu d'envergure, central, innovant, accessible, générateur de culture et en harmonie avec le milieu et les réseaux existants.

L'événement aura lieu le lundi 23 septembre dans la cour intérieure de l'Espace Montmorency.

Prendront la parole lors de la conférence de presse :

Christopher Skeete , ministre responsable de la région de Laval;

, ministre responsable de la région de Laval; Stéphane Boyer , maire de la Ville de Laval ;

, maire de la ; Manon Asselin , architecte, Atelier TAG inc.

architecte, Atelier TAG inc. Jean-Marc Venne , directeur du Service de la planification et de réalisation des projets à la Ville de Laval

directeur du Service de la planification et de réalisation des projets à la Mario Borges , président du Regroupement d'organismes culturels et d'artistes lavallois

PELLETÉE DE TERRE OFFICIELLE Date : Lundi 23 septembre 2024 Heure : À 9 h 45 Lieu : Emplacement de l'Infrastructure culturelle du centre-ville À l'intersection de la rue Lucien-Paiement et de la rue Jacques Tétreault* *Site situé à 100 mètres de l'Espace Montmorency

CONFÉRENCE DE PRESSE Date : Lundi 23 septembre 2024 Heure : À 10 h Lieu : Espace Montmorency 777, boul. le Corbusier Laval (QC) H7N 0G6 Espace La Cour

Des occasions de prise d'images sont prévues pendant et après la conférence de presse.

Des entrevues pourront avoir lieu après la conférence de presse.

Le lieu de la conférence de presse se situe en face du Métro Montmorency.

Des espaces de stationnement seront disponibles dans le stationnement souterrain accessible via Rue Lucien-Paiement

