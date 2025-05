Avis aux médias - 23 mai - Laval dévoile une offensive majeure pour stimuler la construction de logements sociaux

LAVAL, QC, le 21 mai 2025 /CNW/ - La Ville de Laval invite les représentants et les représentantes des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera dévoilée une offensive majeure pour accélérer la création de logements sociaux et abordables sur le territoire lavallois. Cette annonce témoignera de la volonté de la Ville d'apporter des solutions concrètes et durables à la crise du logement.

Prendront la parole lors de la conférence de presse :

Stéphane Boyer, maire de la Ville de Laval

Seront présents :

Des représentants de regroupement sociaux actifs dans le secteur des coopératives d'habitation

Des représentants d'entreprises de construction d'habitations

CONFÉRENCE DE PRESSE Date : Vendredi 23 mai 2025 Heure : À 10 h 15 Lieu : Centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand 3700, boulevard Notre-Dame, Laval (Accès au stationnement par le 3705, rue Évariste-Leblanc)

Cette annonce s'inscrit en continuité avec le dévoilement, cette semaine, du bilan du plan d'action de la Politique de l'habitation 2020-2024 de la Ville de Laval. Ce bilan met notamment en lumière les résultats obtenus en matière de logement social et abordable. Le communiqué ici.

SOURCE Ville de Laval

