AVIS AUX MÉDIAS - 21 maires et mairesses de la couronne Nord dévoilent un Pacte pour la mobilité et interpellent le ou la future ministre des Transports

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à un point de presse du Mouvement mobilité couronne Nord au cours duquel 21 maires et mairesses dévoileront le Pacte pour la mobilité sur la couronne Nord qu'ils ont signé. Leur objectif : réduire la dépendance à l'automobile de leur population en leur offrant un réseau de transport collectif mieux adapté. Ils présenteront leurs demandes concrètes au prochain gouvernement.

Prendront la parole :

Liza Poulin, présidente de la Table des préfets et élus de la Couronne Nord (TPÉCN) et mairesse de Blainville





Denis Martin, maire de Deux-Montagnes





Sébastien Nadeau, maire de L'Assomption





Marc Lamarre, maire de Saint-Eustache





Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

Les maires et mairesses des municipalités suivantes seront aussi présents : Boisbriand, Charlemagne, Bois-des-Filion, Lorraine, Mascouche, Mirabel, Oka, Pointe-Calumet, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Jérôme, Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Sulpice, Sainte-Thérèse et Repentigny.

Quoi : Point de presse - Dévoilement du Pacte pour la mobilité sur la couronne Nord



Quand : Le lundi 24 août 2026



Heure : 9 h 45



Lieu : 500 boulevard René-Lévesque Ouest (devant le ministère des Transports)

Montréal (Québec)

H2Z 1W7



Merci de confirmer votre présence.

SOURCE AUCOIN Stratégie & Communication Inc.

Renseignements : Claudia Néron, Directrice, Affaires publiques - AUCOIN Stratégie & Communication, 514 686-2735, [email protected]