AVIS AUX MÉDIAS - 21 maires et mairesses de la couronne Nord dévoilent un Pacte pour la mobilité et interpellent le ou la future ministre des Transports
Nouvelles fournies parAUCOIN Stratégie & Communication Inc.
20 août, 2026, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à un point de presse du Mouvement mobilité couronne Nord au cours duquel 21 maires et mairesses dévoileront le Pacte pour la mobilité sur la couronne Nord qu'ils ont signé. Leur objectif : réduire la dépendance à l'automobile de leur population en leur offrant un réseau de transport collectif mieux adapté. Ils présenteront leurs demandes concrètes au prochain gouvernement.
Prendront la parole :
- Liza Poulin, présidente de la Table des préfets et élus de la Couronne Nord (TPÉCN) et mairesse de Blainville
- Denis Martin, maire de Deux-Montagnes
- Sébastien Nadeau, maire de L'Assomption
- Marc Lamarre, maire de Saint-Eustache
- Mathieu Traversy, maire de Terrebonne
Les maires et mairesses des municipalités suivantes seront aussi présents : Boisbriand, Charlemagne, Bois-des-Filion, Lorraine, Mascouche, Mirabel, Oka, Pointe-Calumet, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Jérôme, Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Sulpice, Sainte-Thérèse et Repentigny.
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Quoi :
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Point de presse - Dévoilement du Pacte pour la mobilité sur la couronne Nord
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Quand :
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Le lundi 24 août 2026
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Heure :
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9 h 45
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Lieu :
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500 boulevard René-Lévesque Ouest (devant le ministère des Transports)
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Merci de confirmer votre présence.
SOURCE AUCOIN Stratégie & Communication Inc.
Renseignements : Claudia Néron, Directrice, Affaires publiques - AUCOIN Stratégie & Communication, 514 686-2735, [email protected]
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