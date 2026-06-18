AVIS AUX MÉDIAS - 20 juin - Journée de solidarité transfrontalière : pour un ACEUM social et écologique

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Samedi prochain, des rassemblements appelant à la solidarité transfrontalière auront lieu dans plusieurs villes canadiennes, américaines et mexicaines. Ces rassemblements se veulent un moment de revendication pour que les peuples nord-américains parlent d'une même voix et exigent un ACEUM défendant les droits des travailleuses et travailleurs ainsi que la protection de l'environnement. Face à la montée du racisme et de l'intolérance, il est important que les travailleuses et travailleurs soient solidaires face aux élites financières qui continuent de s'enrichir par un commerce international débridé.

Pour ce qui est de l'événement de Montréal, il s'agira plus particulièrement d'un moment d'éducation, de célébration multiculturelle et de revendications populaires. L'événement est organisé par Attac Québec, le CDHAL, le CISO, l'AQOCI ainsi que par le Journal d'Alter.

Lieu : Square victoria

Heure : 15 h à 17 h

Date : Samedi 20 juin 2026

Programmation

Présentations éducatives par Attac Québec, le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), le Centre international de solidarité ouvrière (CISO), ainsi que par le Conseil canadien des politiques alternatives (CCPA)

Chansons par la Chorale du peuple et musique mexicaine jarrocho

Jeux pédagogiques

Activité artistique de revendication

Pour plus de détails concernant l'événement de Montréal https://www.facebook.com/events/950898674525289

Pour plus de détails sur le mouvement nord-américain : daysofsolidarity.org

À propos des organisateurs :

ATTAC-Québec (Association québécoise pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne) mène des actions variées visant la reconquête, par les citoyennes et citoyens, du pouvoir démesuré que la sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Nous défendons l'action citoyenne pour la justice fiscale, sociale et écologique.

Journal d'Alter

AQOCI : Association québécoise des organismes de coopération internationale

CDHAL : Comité pour les droits humains en Amérique latine

CISO : Centre international de solidarité ouvrière

SOURCE ATTAC-Québec

Contact médias : Alix Ruhlmann, Coordonnatrice d'Attac Québec, [email protected], 819 805-4047