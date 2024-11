Avis aux médias - 19 novembre - Grande rencontre IMPACT Investissements immobiliers

LAVAL, QC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La Ville de Laval convie les représentants et les représentantes des médias à la Grande rencontre IMPACT Investissements immobiliers qui se tiendra le 19 novembre dès 8 h 30 au Château Royal de Laval.

Organisée par l'équipe du développement économique de la Ville de Laval, cette rencontre rassemblera des équipes de promotion, de développement et d'investissement immobilier, ainsi que des spécialistes du secteur immobilier (construction, entreprenariat, architecture, courtage immobilier commercial, etc.), qui s'intéressent au développement immobilier à Laval ou qui désirent réaliser un projet sur son territoire.

Au programme de cette demi-journée : plusieurs présentations, notamment celle du maire de Laval, qui partagera sa vision ambitieuse pour le centre-ville et dévoilera un outil numérique illustrant les perspectives de développement immobilier à Laval. Soulignons la présence de la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau qui prendra également la parole à la suite de l'ouverture de cette journée.

Un panel réunira également des membres de la Direction générale de la Ville, le Service de l'urbanisme et Laval économique, afin de présenter les services d'accompagnement offerts aux groupes de promotion immobilière stratégique. Un autre panel, spécifiquement dédié à la promotion immobilière, réunira Véronique Alepin, vice-présidente, développement immobilier chez MACH, Jeroen Henrich, vice-président senior, développement chez Cadillac Fairview, Julie Lafrenière, vice-présidente, développement chez Cominar, et Herbert Nunes, vice-président senior, développement et directeur Est du Canada chez SmartCentres REIT.

Pour en savoir davantage sur la programmation , consultez le site Web de Laval économique.

Date : Mardi 19 novembre 2024 Heure : À 8 h 25 Lieu : Château Royal 3500, boul. du Souvenir Laval (QC) H7V 1X2

Les représentants et les représentantes des médias doivent confirmer leur présence à [email protected] avant le 18 novembre à 12 h.

Remarques :

Des occasions de prise d'images sont prévues pendant et après les prises de paroles.

Des entrevues pourront avoir lieu à la suite des prises de parole.

Un point de presse aura lieu à 12 h dans le hall d'entrée.

