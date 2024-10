Avis aux médias - 17 octobre - Laval dévoile son plan pour des services municipaux plus efficaces

LAVAL, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - La Ville de Laval invite les représentants et les représentantes des médias à une conférence de presse lors de laquelle sera dévoilé le grand chantier de performance organisationnelle entrepris par l'administration depuis 2021.

La Ville de Laval vise à devenir un modèle à l'échelle national en matière de prestation de services aux citoyens et aux citoyennes et souhaite se distinguer par sa transparence et sa reddition de comptes envers la population. Cette conférence de presse sera l'occasion de présenter les initiatives novatrices mises en place, notamment grâce à l'intégration des technologies d'intelligence artificielle.

Prendront la parole lors de la conférence de presse :

Stéphane Boyer , maire de la Ville de Laval

, maire de la Mireille Camilien , directrice du Bureau de la performance organisationnelle, Ville de Laval

directrice du Bureau de la performance organisationnelle, Tania Fonrose , directrice du Service de l'expérience citoyenne, Ville de Laval

directrice du Service de l'expérience citoyenne, Ahmed Hamza Rehab , directeur adjoint du Service des travaux publics, Ville de Laval

CONFÉRENCE DE PRESSE Date : Jeudi 17 octobre 2024 Heure : À 10 h Lieu : Terro X 3105 Pl. Louis-R-Renaud local 102 Laval, QC

Les représentants et les représentantes des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected].

