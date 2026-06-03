OTTAWA, ON, le 3 juin 2026 /CNW/ - Des producteurs et productrices agricoles de Mirabel, d'Argenteuil et de Deux-Montagnes, en collaboration avec des organisations citoyennes de l'Ontario et du Québec, tiendront une manifestation pacifique devant le Parlement canadien le 10 juin 2026 afin de montrer leur opposition au projet de TGV d'Alto.

Cette manifestation vise à sensibiliser les élus et la population sur les nombreux impacts du projet de TGV pour le secteur agricole ainsi que pour les municipalités touchées. Parmi ces impacts, il y a les expropriations potentielles, mais aussi les effets du projet de TGV sur les fermes, les propriétés et commerces environnants ainsi que les milieux naturels. Son passage entraînerait des conséquences dramatiques sur les activités agricoles et la vitalité des communautés.

Des producteurs agricoles et des représentants citoyens du Québec et de l'Ontario prendront également la parole au début de la manifestation, à midi.

En plus des syndicats locaux de l'UPA, ces organisations citoyennes participeront à la manifestation :

ALTNO Association

L'Association des agriculteurs touchés par le TGV d'Alto (AATTA)

Coalition for Better Rail

Groupe d'opposition au TGV d'Alto

North Belleville Against Alto

Rideau Lakes Against Alto

Save Stone Mills

Tyendinaga Township Landowners Coalition

À propos des syndicats locaux de l'UPA

Les syndicats locaux regroupent des producteurs et des productrices du territoire de la MRC qu'ils représentent. Le syndicat local est un lieu privilégié d'implication syndicale. Il permet aux producteurs et aux productrices d'exprimer leurs points de vue, de bénéficier de l'expérience et de la solidarité de leurs pairs et de contribuer activement à la défense et à la promotion de l'agriculture.

SOURCE UPA - Outaouais-Laurentides - Argenteuil

Renseignements: Noémie Laurendeau, Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides, 438-826-5816, [email protected]; Robert Charron, Porte-parole des citoyens, 514-829-2957, [email protected]