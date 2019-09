Avis aux investisseurs d'EXFO - Résultats financiers du quatrième trimestre et de fin d'exercice 2019

QUÉBEC, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF) a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de fin d'exercice 2019 après la fermeture des marchés boursiers le 9 octobre 2019. Le communiqué sera suivi d'une conférence téléphonique à 17 h (heure de l'Est) au cours de laquelle les résultats d'EXFO seront passés en revue. Pour écouter la conférence téléphonique et prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 1 323 794-2093. Le numéro d'identification à utiliser est 6921858.

Germain Lamonde, président exécutif du conseil d'administration, Philippe Morin, président-directeur général, et Pierre Plamondon, CPA, vice-président, Finances, et chef de la direction financière, prendront part à la conférence téléphonique. Deux heures après la fin de la conférence et jusqu'au 16 octobre 2019 à 20 h 00 (heure de l'Est), il sera possible d'écouter un enregistrement audio de la conférence. Pour écouter l'enregistrement, composez le 1 719 457-0820 et utilisez le numéro d'identification 6921858. La conférence téléphonique pourra également être entendue en direct ainsi qu'en retransmission sur le site Web d'EXFO au www.EXFO.com/investisseurs.

Calendrier des événements destinés aux investisseurs

Résultats financiers du quatrième trimestre et de fin d'exercice 2019, le 9 octobre 2019 à 17 h (heure de l'Est); téléphone : 1 323 794-2093 (numéro d'identification : 6921858); audiodiffusion en direct ou en différé : www.EXFO.com/investisseurs.

EXFO en bref

Renseignements: Vance Oliver, Directeur, Relations avec les investisseurs, 418 683-0913, poste 23733, vance.oliver@exfo.com

