Avis aux chasseurs - région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches - Nouvelle station d'enregistrement à Montmagny

LÉVIS, QC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les chasseurs qu'une nouvelle station d'enregistrement de la faune est ouverte pour la prochaine saison de chasse. Il s'agit du dépanneur Landry, situé au 100, montée de la Rivière-du-Sud, Montmagny (Québec) G5V 3R9. L'horaire de la station d'enregistrement est du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et la fin de semaine de 9 h à 16 h.

Rappelons que l'enregistrement obligatoire du gros gibier ou d'un dindon sauvage peut s'effectuer aux diverses stations d'enregistrement de la faune autorisées par le Ministère. Dans les 48 heures suivant sa sortie du lieu de chasse, le chasseur qui a abattu un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage doit présenter lui-même son permis et enregistrer son animal.

Il doit alors déclarer la date et l'heure de la mort de l'animal, le lieu de la mort, le calibre de l'arme à feu utilisée et le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule qui a servi au transport du gibier, puis permettre le poinçonnage du ou des coupons de transport et, s'il s'agit d'un orignal mâle, en permettre le marquage des bois. Dans le cas d'un orignal, le chasseur doit aussi présenter les permis dont les coupons de transport ont été apposés sur l'animal.

Pour plus de renseignements sur l'emplacement, les dates et les heures d'ouverture des différentes stations d'enregistrement, consultez la liste des stations ou communiquez avec le Service à la clientèle du Ministère au 1 844 523-6738.

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou intervention qui va à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191, en ligne ou au bureau de protection de la faune le plus près.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

Source : Sylvain Carrier Responsable des relations avec les médias Direction des communications Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 627-8609, poste 3071





