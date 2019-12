Avis à la population - Urgence du CHUM

MONTRÉAL, le 22 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Nous demandons à la population d'éviter l'urgence du CHUM.

Nous avons un problème logistique dû à un bris de tuyau.

Nous travaillons avec notre partenaire pour régulariser la situation le plus tôt possible.

Nous vous remercions de votre collaboration.

À propos du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal est un hôpital innovant au service des patients. Il offre les meilleurs soins, spécialisés et surspécialisés, aux patients et à toute la population québécoise. Grâce à ses expertises uniques et ses innovations, il améliore la santé de la population adulte et vieillissante. En tant que centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de recherche, d'enseignement, de promotion de la santé ainsi que d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, afin d'améliorer sans cesse la qualité des soins et la santé de la population. Depuis l'automne 2017, les patients et leurs proches vivent une expérience hospitalière renouvelée dans les nouvelles installations du CHUM. chumontreal.qc.ca

