LONG CRENDON, Royaume-Uni, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Avidity Science est fière d'annoncer le lancement du premier système d'eau ultrapure de laboratoire au monde avec des cartouches en plastique réutilisables, Avidity Science SoloMC S. Avidity Science a présenté le système SoloMC S au Lab Innovations Trade Show à Birmingham, au Royaume-Uni, les 1er et 2 novembre.

Le système SoloMC S est un système de purification d'eau de type 1 sur paillasse qui produit de l'eau ultrapure directement à partir de l'eau du robinet, jusqu'à 10 litres par jour. Le SoloMC S unique d'Avidity, son nouveau système permet de réutiliser les consommables en plastique au lieu de les jeter dans le cadre du plan AvRecycleMC, réduit jusqu'à 90 % les émissions de carbone liées à la production de plastique et élimine les déchets de plastique des clients sans compromettre la qualité de l'eau.

AvRecycleMC permet aux chercheurs de retourner leurs cartouches usagées à Avidity Science, qui les démontera, les videra et les nettoiera avant de les remplir et de créer de nouvelles cartouches réutilisant les composants en plastique et les supports de prétraitement à la même fin plusieurs fois.

Conçu pour répondre aux besoins actuels des laboratoires de recherche, le SoloMC S est compact, facile à utiliser et à entretenir grâce à un écran tactile intuitif à icône de 5 pouces et à la communication en champ proche (« near-field communications » ou NFC) pour l'identification et la traçabilité des cartouches. La capacité d'enregistrement et d'acquisition de données sans papier qui répond aux exigences réglementaires est facilement accessible et répond aux besoins essentiels en matière de recherche.

La plateforme SoloMC S, qui utilise les technologies de purification de l'eau éprouvées de l'osmose inverse (OI) et de la déionisation avec prétraitement réutilisable sans carbone distinctif et des UV à DEL sans mercure, est spécifiquement conçue pour fournir de l'eau ultrapure avec une consommation d'eau et d'énergie réduite afin de minimiser l'empreinte environnementale du client.

« Nous croyons que le SoloMC S établit une nouvelle norme en matière de durabilité du système d'eau de laboratoire grâce à sa conception unique de cartouche réutilisable et d'AvRecycleMC, a déclaré Tim McDougle, vice-président directeur, Global Life Sciences pour Avidity Science. Depuis des décennies, Avidity se concentre sur l'innovation pour répondre aux besoins des clients, et le SOLOMC S est un excellent exemple de la façon dont nous répondons à la fois aux besoins critiques de nos clients en matière de qualité de l'eau et d'impact environnemental. »

À propos d'Avidity Science

Avidity Science est un chef de file mondial dans le domaine des systèmes de purification et de distribution d'eau, des solutions de contrôle et de surveillance, et des services pour le monde des sciences de la vie et de la recherche biomédicale. Depuis 1969, notre mission est de permettre à la science d'améliorer la qualité de vie. Avec des activités aux États-Unis, en Europe et en Asie, nous sommes un partenaire de confiance pour la communauté mondiale de la recherche, car nous offrons des technologies et du soutien inégalés. Pour en savoir plus au sujet de notre entreprise, veuillez visiter www.AvidityScience.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2266743/AVS_Solo_PR_Image_72.jpg

SOURCE Avidity Science

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Directeur principal du marketing, EMEA ; T. : 01844 201142 : Jennifer Deacon [email protected]