Avez-vous La meilleure conduite au Canada ? Découvrez-le dès le 1er octobre !

Parachute, un organisme de bienfaisance canadien dédié à la prévention des blessures, lance un nouveau concours avec l'appui de Desjardins Assurances.

TORONTO, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Votre maîtrise du volant n'a d'égale que votre respect du Code de la sécurité routière ? C'est ce que nous verrons ! Tentez votre chance et gagnez jusqu'à 10 000 $ en argent comptant tout en vous amusant dans le cadre du nouveau concours « La meilleure conduite au Canada ».

Ce concours, qui récompense vos bonnes habitudes de conduite, débutera le 1er octobre 2020. Vous êtes résident canadien, vous possédez un permis de conduire valide et vous avez atteint l'âge de la majorité dans votre province de résidence ? Il vous suffit alors de télécharger l'appli « La meilleure conduite au Canada » disponible depuis le 24 septembre à l'adresse parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada.

L'appli télématique, élaborée par Cambridge Mobile Telematics, surveillera les cinq indicateurs d'une conduite responsable et sécuritaire suivants :

Vitesse : respectez-vous les limites de vitesse pendant votre trajet ?

Freinage : vous arrêtez-vous brusquement ou ralentissez-vous en avance ?

Accélération : démarrez-vous en trombe ou accélérez-vous progressivement ?

Virages : négociez-vous les virages en douceur ou faites-vous des virages serrés à angles dangereux ?

Distraction : utilisez-vous votre téléphone en conduisant ?

Le concours se déroulera du 1er octobre au 26 novembre. Les trois conducteurs qui auront obtenu les meilleurs scores dans l'appli pendant cette période recevront respectivement 10 000 $, 5 000 $ et 2 000 $. Un prix de 500 $ sera également remis pour la meilleure performance au volant entre le 1er et le 15 octobre et d'autres prix de 500 $ seront remis tout au long du concours aux premiers dans une catégorie donnée.

Les concurrents reçoivent des points pour leur bonne conduite et obtiennent des badges lorsqu'ils ont accumulé un certain nombre de points dans les différentes catégories telles que la compétence virage par exemple, avec trois différents niveaux de récompense.

« Avec ce concours, nous voulons promouvoir les bonnes habitudes de conduite et améliorer la sécurité routière. Nous voulons également voir comment la télématique peut protéger les conducteurs, aussi faire connaître les initiatives Vision Zéro de Parachute et inciter les gens à y participer, affirme Pamela Fuselli, Présidente-directrice générale de Parachute. Nous voulons que la population adhère à Vision Zéro afin qu'il n'y ait plus de décès ni de blessures graves sur nos routes. Nous croyons que c'est possible en adoptant une approche systémique de la construction des routes, de la conception des véhicules et de la réglementation, mais aussi, en appliquant des pratiques sécuritaires et en priorisant la sécurité de l'ensemble des usagers de la route. »

Partenaire de Parachute depuis 2008, Desjardins Assurances est un allié précieux des initiatives Vision Zéro qui visent à rendre nos routes sécuritaires pour tous.

« La promotion des bons comportements au volant est fondamentale quand il s'agit de réduire les blessures et les décès sur les routes, souligne Valérie Lavoie, présidente et chef de l'exploitation, Desjardins Groupe d'assurances générales. Nous sommes fiers de compter sur Parachute comme partenaire dans nos efforts de promotion de la sécurité routière et d'appuyer ce concours. La télématique peut fournir des observations concrètes sur les comportements des conducteurs. Elle permet aussi de récompenser et renforcer les bonnes habitudes pour prévenir des blessures et sauver des vies. »

« La meilleure conduite au Canada utilise la plateforme télématique pour téléphone intelligent DriveWell de CMT pour mesurer le comportement des conducteurs et leur montrer comment améliorer leur conduite » explique Hari Balakrishnan, directeur technique et cofondateur de Cambridge Mobile Telematics. « Nous sommes ravis de nous associer à Parachute et Desjardins dans le cadre de cette initiative qui s'appuie sur notre vaste expérience en matière d'amélioration du comportement et de réduction des collisions sur les routes. »

L'appli « La meilleure conduite au Canada » est aussi dotée d'une fonction qui vous permet de lancer un défi à un petit groupe d'amis, de collègues ou de membres de votre famille. Comparez vos scores !

Lisez le règlement du concours et téléchargez l'appli à parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada.

À propos de Parachute

Parachute est un organisme à but non lucratif national qui vise à mettre un frein aux répercussions dévastatrices des blessures évitables. Les blessures sont la première cause de mortalité chez les Canadiens de 1 à 34 ans. En moyenne, chaque jour, un enfant subit des blessures mortelles. Au moyen de l'éducation et de la sensibilisation, Parachute met tout en œuvre pour sauver des vies et faire du Canada un pays exempt de blessures graves. Pour plus de renseignements, consultez le site parachute.ca et suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn.

À propos de Desjardins Assurances

Le Mouvement Desjardins http://www.desjardins.com/est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de CMT

La mission de CMT est de rendre les routes et les conducteurs du monde plus sûrs. Depuis son premier lancement de produit en 2012, qui a été le pionnier de l'assurance basée sur l'utilisation mobile, CMT est devenu le premier fournisseur mondial de télématique et d'analyse pour les assureurs, les covoiturages et les flottes. La plateforme DriveWell de CMT utilise la détection mobile et la science du comportement pour mesurer le risque de conduite et inciter à une conduite plus sûre. Sa technologie Claim Studio réduit le temps de cycle des réclamations avec la détection des accidents en temps réel, la reproduction des accidents et l'évaluation des dommages à l'aide de la télématique et de l'intelligence artificielle. CMT a plus de 50 programmes actifs avec des assureurs et d'autres partenaires, améliorant ainsi la sécurité de millions de conducteurs chaque jour dans le monde. Pour en savoir plus, visitez www.cmtelematics.com et suivez CMT sur Twitter @cmtelematics.

