Avez-vous acheté des actions d'Aphria Inc. (« Aphria ») après le 29 janvier 2018 et les avez-vous conservées jusqu'au 23 mars ou au 3 décembre 2018?

TORONTO, le 12 mai 2025 /CNW/ - Un règlement a été conclu dans le cadre du recours collectif mondial contre Aphria et certains de ses anciens dirigeants et administrateurs, dans lequel il était allégué qu'Aphria aurait communiqué certaines fausses déclarations publiques publiées entre le 29 janvier 2018 et le 3 décembre 2018 (le « recours collectif »). Aphria et les autres défendeurs ont nié toutes les allégations formulées à leur encontre.

Le règlement prévoit que les défendeurs verseront la somme totale de 30 000 000 $ CA pour régler le recours collectif. Le règlement constitue un compromis à l'égard de réclamations contestées, et non un aveu de responsabilité ou d'acte répréhensible de la part des défendeurs.

La Cour supérieure de justice de l'Ontario a approuvé le règlement. La Cour a nommé RicePoint Administration Inc., faisant affaire sous le nom de Verita Global, comme administrateur du règlement. Pour avoir droit à une indemnité, les membres du groupe doivent présenter à l'administrateur un formulaire de réclamation rempli au plus tard le 26 août 2025. Si vous ne déposez pas votre réclamation avant cette échéance, vous n'aurez pas droit à une indemnité.

Les membres du groupe qui ont acquis des actions Aphria dans le cadre d'opérations aux États-Unis avant le 3 décembre 2018 ont également des droits dans le cadre d'un recours collectif américain parallèle certifié portant sur des valeurs mobilières.

Tous les membres du groupe doivent consulter l'avis détaillé à l'adresse https://fr.AphriaSettlement.com ou appeler le numéro sans frais : 1-888-700-9930 pour obtenir davantage de renseignements au sujet de leurs droits et de la façon de les exercer.

