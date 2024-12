TOKYO, le 1er déc. 2024 /CNW/ -- Avex Pictures Inc. a annoncé le concert de l'icône de la K-pop avec la tournée mondiale du groupe SEVENTEEN, le SEVENTEEN 'RIGHT HERE' WORLD TOUR IN JAPAN. Ce concert se tiendra au Kyocera Dome Osaka et sera diffusé en direct le samedi 14 décembre 2024 (JST) dans des cinémas du monde entier.

Vous pouvez acheter des billets de diffusion en direct ici : https://api-liveviewing.com/svtrighthere

Image :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108479/202411210369/_prw_PI1fl_AVSu7684.jpg

Du tout dernier hit aux tubes emblématiques et aux joyaux cachés, les spectacles uniques et diversifiés de SEVENTEEN que les auditoires du monde entier attendaient prendront vie dans les cinémas de divers pays et régions, sur de grands écrans et avec un son de haute qualité.

Préparez-vous à découvrir l'énergie puissante, l'humour contagieux, le charme vibrant et les scènes d'unité pleines de personnalité, alors que les membres de SEVENTEEN proposent une performance inégalée et cohérente à l'écran qu'eux seuls peuvent offrir.

Billets internationaux pour le SEVENTEEN 'RIGHT HERE' WORLD TOUR IN JAPAN: LIVE VIEWING mis en vente sur le site Web officiel de diffusion en direct: https://api-liveviewing.com/svtrighthere

*Pour en savoir plus sur l'achat de billets et sur les pays/régions qui participent à la diffusion en direct, veuillez consulter le site Web officiel de diffusion en direct : https://api-liveviewing.com/svtrighthere

Titre : SEVENTEEN 'RIGHT HERE' WORLD TOUR IN JAPAN: LIVE VIEWING

Date de concert en direct : samedi 14 décembre 2024*

*Les dates et les heures peuvent varier selon le pays, la région et le cinéma.

Billet : en vente maintenant (les dates de vente peuvent varier selon le pays, la région et le cinéma.)

Site Web : https://api-liveviewing.com/svtrighthere

Présenté par : HYBE & HYBE JAPAN & PLEDIS Entertainment

Diffusion : Avex Film Labels Inc.

(C) PLEDIS Entertainment / HYBE. Tous droits réservés.

À propos de SEVENTEEN

SEVENTEEN - qui compte treize membres, S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, JUN, HOSHI, WONWOO, WOOZI, THE 8, MINGYU, DK, SEUNGKWAN, VERNON et DINO - a été propulsé sur le devant de la scène musicale, mû par un esprit farouchement indépendant et porté par un écosystème créatif interne à nul autre pareil. Cette structure novatrice qui s'appuie sur 13 piliers repose sur l'interaction de trois unités : le hip-hop, les voix et la performance. Son 10e mini album FML et son 11e mini album SEVENTEENTH HEAVEN ont tous deux fait leurs débuts au deuxième rang sur le Billboard 200 et sont devenus les deux albums les plus vendus dans le monde dans l'histoire de la K-pop. Après avoir placé le groupe au sommet du Billboard Artist 100, FML a également été reconnu comme l'album le plus vendu au monde en 2023 par l'IFPI, avec plus de 6,4 millions d'exemplaires vendus. L'icône de la K-pop a poursuivi sur sa lancée jusqu'en 2024 avec des réalisations remarquables. Après la sortie de son meilleur album 17 IS RIGHT HERE, qui met en vedette la célèbre discographie de SEVENTEEN, le groupe est devenu le tout premier Ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour la jeunesse. Il est reconnu pour son rôle réconfortant et inspirant pour les jeunes du monde entier. Les membres du groupe ont créé l'événement à Glastonbury en devenant le premier spectacle de K-pop à se produire au festival et en franchissant une autre étape importante en devenant la première tête d'affiche de K-pop à Lollapalooza Berlin. Plus récemment, SEVENTEEN a remporté le prix du meilleur groupe lors des MTV Video Music Awards 2024.

Renseignements supplémentaires

- Cet événement est la diffusion en direct du SEVENTEEN 'RIGHT HERE' WORLD TOUR IN JAPAN (OSAKA). Veuillez noter qu'en raison des différences d'heure entre les pays et les régions, l'heure de début de la projection du concert peut varier. Il est recommandé aux auditoires de vérifier l'heure de présentation dans leur région avant d'acheter des billets.

- L'heure du spectacle peut être retardée selon les circonstances du concert.

- La durée peut changer selon les circonstances du concert. Veuillez noter que la diffusion peut se terminer avant la fin du concert, si le spectacle dure plus longtemps que prévu.

- Les sous-titres en anglais sont disponibles pour la partie discussion uniquement.

- Il pourrait y avoir des problèmes avec la vidéo et le son en raison de circonstances imprévues pendant la DIFFUSION EN DIRECT, car il s'agit d'un événement de diffusion en temps réel. Les organisateurs sont reconnaissants envers chaque téléspectateur pour sa compréhension généreuse.

- Il est strictement interdit d'enregistrer, de filmer ou de prendre des photos du concert au cinéma. Les personnes qui enregistrent, filment ou prennent des photos du spectacle peuvent être priées de quitter les lieux après avoir supprimé les enregistrements, si de telles activités sont découvertes.

SOURCE Avex Pictures Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Yurie Torii, Service des communications marketing, Avex Pictures Inc., tél. : +81-3-6714-6855, adresse courriel : [email protected]