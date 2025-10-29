Avertissement de la FDA: appel à un encadrement médical rigoureux pour certains soins esthétiques

LAVAL, QC, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le marché mondial de la médecine esthétique connaît une croissance rapide. Selon The Business Research Company, il passera de 13,19 milliards USD en 2024 à une projection de 23,6 milliards USD en 2029, soit une hausse annuelle moyenne de 12,1 %. Cette progression reflète l'intérêt grandissant pour les traitements non chirurgicaux tels que les injections anti-rides, les lasers et la radiofréquence.

Dans ce contexte, la Food and Drug Administration (FDA) a publié le 15 octobre 2025 une communication de sécurité, "Potential Risks with Certain Uses of Radiofrequency (RF) Microneedling". Elle rapporte plusieurs complications signalées après certains traitements esthétiques: brûlures, cicatrices, perte de graisse sous-cutanée, voire la nécessité d'interventions correctrices.

Un rappel de prudence

Cette communication souligne l'importance du contexte médical et de la qualification du praticien. Les dispositifs de radiofréquence doivent être employés par des professionnels de santé formés, avec des équipements homologués et un suivi approprié.

Pour Dre Danielle Brassard, dermatologue et directrice médicale de la Clinique D à Laval, cet avertissement confirme la nécessité d'un encadrement dermatologique strict :

« Les technologies dermato-esthétiques sont puissantes et efficaces lorsqu'elles sont bien utilisées. Mais ces traitements demeurent un acte médical : il doit être précédé d'une évaluation clinique et réalisée sous stricte supervision médicale. »

Elle ajoute :

« Les patients doivent savoir qui les traite, leur qualification professionnelle, avec quel appareil et quelles sont les étapes de suivi. L'information, l'évaluation dermatologique et la transparence sont essentielles à la sécurité et à la satisfaction des patients. »

Une demande en forte hausse, mais un encadrement clinique inégal

Au Canada et aux États-Unis, la popularité croissante des soins dermato-esthétiques entraîne une multiplication d'offres commerciales, souvent sans supervision médicale directe, ce qui accroît significativement les risques de complications évitables.

Selon une étude publiée en 2023 par l'American Society for Dermatologic Surgery (ASDS), les traitements non chirurgicaux présentent un taux de complications nettement plus élevé lorsqu'ils sont réalisés en dehors d'un cadre médical professionnel.

Dans cette étude, les procédures de raffermissement cutané non invasif ont entraîné des complications dans 77% des cas en spa esthétique, contre 0 % en cabinet médical supervisé. Les traitements de réduction de graisse non chirurgicale ont montré des taux respectifs de 80 % et 36%.

Selon Dre Brassard :

« Le succès d'un traitement dermato-esthétique repose sur une formation reconnue par le Collège des médecins, une connaissance approfondie de l'anatomie et la capacité de gérer les effets secondaires. »

Trois questions à poser avant de choisir une clinique dermato-esthétique

Avant de confier sa peau ou son visage à un établissement, Dre Brassard recommande de vérifier :

Qui réalise le traitement ? -- Est-ce un dermatologue, un omnipraticien, une infirmière sous supervision médicale ou un « technicien » sans formation clinique ? Quel appareil est utilisé ? -- Est-il homologué par Santé Canada, et adapté à mon type de peau ? Quel suivi est prévu ? -- Existe-t-il une consultation dermatologique préalable et un suivi post-traitement en cas de réaction ou d'effet secondaire ?

Ces questions simples permettent de faire la distinction entre une pratique esthétique à visée commerciale et une approche dermato-esthétique encadrée, sécuritaire et responsable.

