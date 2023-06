FLO sélectionne Averna pour la conception des tests de production de bornes de recharge.

MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - Averna, le principal fournisseur mondial de solutions de test et de qualité pour les véhicules électriques, a annoncé une collaboration clée avec FLO. En tant qu'opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligente, FLO développe des solutions à la fine pointe pour améliorer l'infrastructure de recharge des véhicules électriques en Amérique du Nord en utilisant l'expertise d'Averna en matière de tests.

Averna soutient FLO pour les tests de qualité de bornes de recharge. (Groupe CNW/Averna Technologies Inc.)

« Les véhicules électriques et la production de batteries sont deux des industries qui connaissent la croissance la plus rapide au Québec », explique François Rainville, président et chef de la direction d'Averna. « Notre collaboration avec FLO est une excellente occasion pour deux des chefs de file de la province en matière d'innovation de s'aligner et de fournir des bornes de recharge rapides et fiables, comme l'exige le marché. Grâce à notre expertise de pointe en test en électrification, FLO sera en mesure de commercialiser ses produits plus rapidement, ce qui permettra aux consommateurs, tant au Québec qu'à l'étranger, d'opter pour un véhicule électrique. »

FLO a récemment lancé sa borne de recharge rapide FLO UltraMC. Avec un design simple, mais révolutionnaire, la borne FLO Ultra MC permet de recharger la plupart des véhicules électriques à 80 % en 15 minutes.

« FLO s'efforce d'offrir une expérience de recharge des plus fiables aux conducteurs de véhicules électriques, et la collaboration avec Averna est extrêmement bénéfique pour notre équipe », explique Nathan Yang, vice-président et chef des produits chez FLO. « L'expertise d'Averna en matière de tests de véhicules électriques et de puissance permet à notre équipe de se concentrer sur le développement de nos produits. En faisant confiance à l'expérience d'Averna, nous pouvons nous assurer que nous livrons des bornes de recharge qui respectent notre taux de disponibilité (uptime) de 98% et que les électromobilistes puissent compter sur nous en tout temps. »

Pour plus d'informations sur Averna, veuillez visiter le site web.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous contribuons à vaincre les changements climatiques et accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus d'un million de sessions de recharge grâce à plus de 90 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

À propos d'Averna

En sa qualité de leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna établit des partenariats avec des concepteurs de produits, des développeurs et des OEM pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection de vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui apportent des avantages techniques, financiers et commerciaux substantiels aux clients des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la consommation grand public, de la défense, des dispositifs médicaux/sciences de la vie, des semi-conducteurs, des télécommunications et autres industries. Averna compte de nombreux bureaux un peu partout sur le globe. Elle possède de multiples certifications industrielles, notamment l'ISO, est membre de la CSIA, enregistrée à l'ITAR, et travaille en partenariat avec NI, Eclipse Automation, PI (Physik Instrumente), Keysight Technologies et JOT Automation.

© Copyright 2023, Averna. Tous droits réservés. Informations modifiables sans préavis. Averna est une marque commerciale d'Averna Technologies Inc.

FLOMD et FLO UltraMC sont des marques déposées ou des marques de commerce de Services FLO Inc.

SOURCE Averna Technologies Inc.

Renseignements: Contact Média: [email protected], [email protected]