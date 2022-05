Averna remporte le prestigieux prix Les Mercuriades 2022

« Le concours des Mercuriades reconnaît l'esprit visionnaire, l'audace et le savoir-faire des entreprises qui contribuent au développement du Québec et de ses régions depuis plus de 40 ans. Notre économie a besoin d'entrepreneurs précurseurs et innovants comme Averna! Dans un contexte économique et climatique incertain et un marché du travail en pleine évolution, ce sont des modèles inspirants que nous sommes fiers d'honorer, mais surtout faire rayonner auprès de toute la communauté d'affaires québécoise », a annoncé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« C'est un réel honneur pour toute notre équipe de recevoir ce prix, déclare François Rainville, président-directeur général d'Averna. C'est à force de persévérance, guidés par nos valeurs fondamentales que sont le travail d'équipe et l'engagement, l'innovation et les savoirs, la performance et le leadership et la satisfaction du client que nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Nous sommes fiers d'être reconnus pour nos réalisations et notre croissance, aux côtés de compagnies québécoises aussi impressionnantes. »

La catégorie « Développement des marchés internationaux EDC » récompense les entreprises ayant déployé une stratégie d'expansion locale et internationale qui a fait ses preuves. Cela se traduit par le développement d'une expertise locale, la création d'emplois et le fait de se démarquer de la concurrence locale. MediaClip et le Groupe Flex faisaient également partie des PME finalistes dans cette catégorie. « Je souhaite féliciter l'ensemble des participants, qu'ils soient lauréats ou finalistes. C'est dans ces périodes d'incertitude comme celle-ci que nous avons besoin d'esprits innovateurs et mobilisateurs comme vous. Vos initiatives participent à transformer notre économie et la rendre plus juste, plus durable et plus humaine. Votre contribution dépasse nos attentes, et désormais, les frontières du Québec. Pour cela, bravo. » Johanne Hinse, présidente du concours Les Mercuriades édition 2022, Première Vice-présidente de la FCCQ et Vice-Présidente Programmation et Relations avec les communautés, Cogeco Connexion.

Au fil des ans, Averna a su instaurer des normes en termes de test et de qualité, fournissant en permanence des solutions de haute technologie aux entreprises les plus innovantes du monde. Elle pérennise les opérations de ses clients en résolvant des problèmes complexes, leur permettant ainsi de livrer des produits de qualité et de dégager des bénéfices financiers.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos d'Averna

En sa qualité d'intégrateur mondial de solutions de test et de qualité, Averna établit des partenariats avec des concepteurs de produits, des développeurs et des OEM pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection de vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui apportent des avantages techniques, financiers et commerciaux substantiels aux clients des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la consommation grand public, de la défense, des sciences de la vie, des semi-conducteurs, des télécommunications et autres industries. Averna compte de nombreux bureaux un peu partout sur le globe. Elle possède de multiples certifications industrielles, notamment l'ISO 9001:2015, est enregistrée à l'ITAR, et travaille en partenariat avec NI, Keysight Technologies et JOT Automation.

