MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Averna a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de lauréate des sociétés les Mieux gérées au Canada.

Célébrant son 30e anniversaire, le programme des entreprises les Mieux gérées du Canada, récompense l'excellence dans les entreprises privées canadiennes dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Pour obtenir cette reconnaissance, les entreprises sont évaluées sur leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l'engagement, des capacités et de l'innovation, de la gouvernance et de la performance financière.

« En tant que lauréats du prix des sociétés les Mieux gérées au Canada pour la troisième année consécutive, nous sommes plus confiants que jamais que nos équipes se concentrent sur les bons objectifs », a déclaré François Rainville, président et chef de la direction d'Averna. « Chez Averna, nous persistons dans nos priorités, qui comprennent notamment l'innovation, la communauté, le travail d'équipe et nos clients. C'est sans aucun doute la raison pour laquelle le succès d'Averna continue de croître et que le taux de satisfaction de nos employés est constamment de 90 % ou plus. »

Le programme des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année,

des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux.

Averna est un leader dans le domaine des tests et de la qualité depuis plus de 20 ans. Durant cette période, elle a aidé des centaines d'entreprises dans le monde entier à développer et à déployer des produits qui changent notre façon de vivre. Averna réunit sous un même toit le large éventail d'expertises nécessaires à l'ingénierie des tests. Cela permet aux entreprises des secteurs de la médecine et des sciences de la vie, de l'électronique grand public, des produits industriels et de l'automobile de fabriquer des produits avec le plus haut niveau de qualité.

Les sociétés les Mieux gérées de 2023 ont des points en commun, notamment, en mettant leur personnel et leur culture au premier plan, en se concentrant sur leurs stratégies ESG et en redoublant d'efforts pour accélérer leur digitalisation.

Le programme des sociétés les Mieux gérées, qui en est à sa 30e année, vise à offrir une reconnaissance aux entreprises qui combinent une expertise stratégique, une culture de l'innovation et un engagement ferme envers leurs collectivités, a déclaré Derrick Dempster,

associé, Deloitte, et coleader du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada. Les lauréates de cette année, y compris Averna, ont porté une attention accrue aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Elles ont maintenu un engagement indéfectible envers leur objectif principal, en améliorant les relations avec les clients et en cultivant une culture d'entreprise saine. »

À propos des sociétés les Mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour

les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos d'Averna

En sa qualité de leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna établit des partenariats avec des concepteurs de produits, des développeurs et des OEM pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection de vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui apportent des avantages techniques, financiers et commerciaux substantiels aux clients des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la consommation grand public, de la défense, des dispositifs médicaux/sciences de la vie, des semi-conducteurs, des télécommunications et autres industries. Averna compte de nombreux bureaux un peu partout sur le globe. Elle possède de multiples certifications industrielles, notamment l'ISO, est membre de la CSIA, enregistrée à l'ITAR, et travaille en partenariat avec NI, Eclipse Automation, PI (Physik Instrumente), Keysight Technologies et JOT Automation.

