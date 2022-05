En restant à l'affût des innovations à venir et des tendances de l'industrie, Averna a connu une forte croissance durant la dernière année. La pandémie mondiale a contraint de nombreuses entreprises à pivoter leurs opérations et Averna était préparée à aider ses clients mondiaux à relever leurs défis de fabrication. La prise de décisions délibérée de se concentrer sur le marché des appareils médicaux, de l'électrification et des systèmes de contrôles industriels, a permis à Averna d'atteindre des résultats inégalés jusqu'alors.

« Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2022 incarnent l'innovation, l'adaptabilité et la résilience face à l'incertitude, a déclaré Brigitte Vachon, associée et leader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada pour le Québec et la région de la Capitale nationale chez Deloitte. Au cours de la dernière année, ces sociétés prospères ont su s'adapter pour relever les défis, exploiter les nouvelles occasions et tirer parti des compétences de pointe du secteur afin de maximiser leurs investissements et de favoriser une croissance durable. »

Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux. Les sociétés les mieux gérées de 2022 ont en commun, notamment, de mettre leur personnel et leur culture au premier plan, de se concentrer sur leurs stratégies ESG et de redoubler d'efforts pour accélérer leur digitalisation.

« Je suis ravi de voir notre équipe reconnue de nouveau pour les efforts incroyables qu'elle a fournis cette année, a déclaré François Rainville, président-directeur général d'Averna. C'est la confirmation que nos valeurs fondamentales, que sont le travail d'équipe et l'engagement, l'innovation et les savoirs, la performance et le leadership et la satisfaction du client nous mènent dans la bonne direction. Avec 9 bureaux répartis dans 7 pays, notre équipe a su démontrer sa capacité à déployer son leadership local en test et mesures chez nos clients internationaux. »

« Les lauréates du programme des Mieux gérées de cette année ont fait preuve de courage, d'ingéniosité et de créativité en explorant de nouvelles possibilités d'avancement, a ajouté Mme Vachon. Nous sommes extrêmement fiers de souligner leurs réalisations impressionnantes dans un monde des affaires qui évolue rapidement. Leurs réussites démontrent l'importance d'un leadership fort et d'une grande prévoyance pour stimuler la croissance à long terme. »

Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées de 2022 seront mises à l'honneur à l'occasion d'un gala à travers le pays. Un symposium virtuel des Mieux gérées aura également lieu et abordera les grandes questions d'affaires à la base de la réussite des dirigeants d'entreprise actuels.

Le programme des Mieux gérées est commandité par Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos d'Averna

En sa qualité d'intégrateur mondial de solutions de test et de qualité, Averna établit des partenariats avec des concepteurs de produits, des développeurs et des OEM pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection de vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui apportent des avantages techniques, financiers et commerciaux substantiels aux clients des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la consommation grand public, de la défense, des sciences de la vie, des semi-conducteurs, des télécommunications et autres industries. Averna compte de nombreux bureaux un peu partout sur le globe. Elle possède de multiples certifications industrielles, notamment l'ISO 9001:2015, est enregistrée à l'ITAR, et travaille en partenariat avec NI, Keysight Technologies et JOT Automation.

Personne-ressource

Myriam Duchaine

Directrice, Marketing et Communications

Averna

+1 514-842-7577 x33494

[email protected]

