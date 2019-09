Averna célèbre 20 ans d'innovation

Grâce à une clientèle internationale de renom, le chiffre d'affaires d'Averna a triplé durant les quatre dernières années, avoisinant maintenant les 100M$. Cette croissance impressionnante d'Averna est attribuable à sa capacité d'intégrer efficacement les acquisitions faites aux États-Unis et en Europe qui se sont greffées à ses opérations au Mexique, Japon et Québec.

Maîtrisant des technologies de pointe telles que la vision, l'optique, les communications RF, l'assemblage de précision, la robotique et l'automatisation, l'équipe d'Averna a créé des milliers de solutions innovatrices permettant à ses clients de secteurs majeurs tels que l'automobile/transport, Medtech et les produits électroniques grand public de se positionner à l'avant-garde dans leur transformation vers l'industrie 4.0.

François Rainville, président et chef de la direction d'Averna, a ajouté: « Ce qui rend notre équipe multidisciplinaire et multiculturelle remarquable, c'est notre capacité à répondre aux besoins de nos clients partout sur la planète. L'enthousiasme démontré par nos employés afin de comprendre, d'innover et de répondre aux exigences changeantes de nos clients nous permet d'aborder les prochains 20 ans avec la plus grande confiance. »

Aujourd'hui, Averna remercie tous ses clients pour leur confiance ainsi que les employés de ses 10 bureaux qui font d'Averna le leader le plus reconnu sur le marché du test et de la qualité.

À propos d'Averna

En sa qualité de leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna établit des partenariats avec des concepteurs de produits, des développeurs et des OEM pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection de vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui apportent des avantages techniques, financiers et commerciaux substantiels aux clients des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la consommation grand public, de la défense, des sciences de la vie, des semi-conducteurs, des télécommunications et autres industries. Averna compte de nombreux bureaux un peu partout sur le globe. Elle possède de multiples certifications industrielles, est conforme aux normes ISO, enregistrée à l'ITAR, et travaille en partenariat avec National Instruments, PTC, Keysight Technologies et JOT Automation. www.averna.com

Personne-ressource pour les médias

Myriam Duchaine

Directrice Marketing et Communications

myriam.duchaine@averna.com

T: +1 514-842-7577 x33494

