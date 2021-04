MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Forte d'une augmentation marquée de ses ventes à l'international, Averna, un chef de file mondial en développement et intégration de solutions d'ingénierie de tests et qualité, annonce l'arrivée de Partenaires Walter Capital, d'Investissement Québec et du Groupe W Investissements S.E.C. comme actionnaires, aux côtés de l'équipe de direction. Ces nouveaux partenaires partagent la détermination de l'équipe d'Averna de continuer sa croissance par la consolidation de son empreinte sur les marchés internationaux.

« Avec la participation de ces nouveaux partenaires, l'équipe d'Averna bénéficiera des ressources nécessaires pour poursuivre sur sa lancée de croissance accélérée. Nous continuerons de viser la consolidation du marché international dans notre secteur et nous sommes fiers de maintenir notre position de leader mondial à titre d'entreprise à propriété québécoise », affirme le président d'Averna, François Rainville.

« Partenaires Walter Capital mettra à profit son expertise et ses ressources pour appuyer l'équipe de direction de classe mondiale d'Averna dans le déploiement d'une stratégie d'acquisition à l'échelle internationale, explique Éric Doyon, associé-directeur de Partenaires Walter Capital. Nous sommes heureux de faire équipe avec Investissement Québec et Groupe W Investissements S.E.C., des co-investisseurs tout aussi motivés que nous à soutenir François Rainville et son équipe, qui sont également des actionnaires importants. »

Ayant son siège social à Montréal, l'entreprise québécoise emploie actuellement près de 400 personnes réparties dans 7 pays et offre des solutions et une expertise innovantes à des clients prestigieux, tels que Medtronic, Google, Microsoft, Oculus, Intel, GE Healthcare, Rivian et Datwyler, dans les marchés des sciences de la vie, des appareils électroniques, de l'automobile et de l'électrification des transports, de l'aérospatiale, de la défense et des télécommunications.

La mission d'Averna repose sur quatre piliers qui représentent les valeurs de l'entreprise et qui, tous les jours, dictent leurs actions partout dans le monde : le travail d'équipe et l'engagement, l'innovation et le savoir, la performance et le leadership, et l'accent sur la satisfaction des clients. Ceux-ci leur ont permis de bâtir une fondation solide et performante mondialement.

David Waddell, associé-directeur de Groupe W Investissements S.E.C., déclare : « Tous les éléments sont réunis pour permettre à Averna de poursuivre et même d'accélérer sa croissance. La vision claire du marché par l'équipe de direction, la profondeur et l'expertise de pointe des équipes autant au Québec qu'à l'international, la constante innovation, la clientèle prestigieuse, l'expérience d'affaires stratégique des nouveaux partenaires, tout est au rendez-vous pour qu'Averna atteigne de nouveaux sommets! »

« Nous sommes heureux de prendre part à ce projet de croissance d'Averna. Aux côtés de partenaires expérimentés, nous sommes convaincus que l'entreprise a tout en main pour prendre sa place dans un marché international en forte croissance. Ce faisant, Investissement Québec joue pleinement son rôle : celui de favoriser l'essor de leaders mondiaux établis au Québec », mentionne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Le financement bancaire de la transaction a été fourni par la Banque de Montréal avec la participation de Roynat Capital.

À propos d'Averna

Leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna établit des partenariats avec des concepteurs de produits, des développeurs et des fabricants d'équipement d'origine (FEO) pour améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna détient une expertise unique et des solutions innovantes de test, d'inspection de vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui apportent des avantages techniques, financiers et commerciaux substantiels aux clients des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la consommation grand public, de la défense, des sciences de la vie, des télécommunications et autres industries. Averna compte neuf bureaux dans sept pays sur le globe. Elle possède de multiples certifications industrielles et travaille en partenariat avec National Instruments, PTC, Keysight Technologies et JOT Automation. www.averna.com

À propos de Partenaires Walter Capital

Partenaires Walter Capital est une société de placements privés qui fait partie de la Société financière Walter, l'unité d'investissement du Groupe Walter. Son modèle d'investissement combine l'apport de capitaux et d'expertise opérationnelle pour appuyer la croissance d'entreprises à fort potentiel sur des bases solides et durables, en mettant à profit le bagage entrepreneurial du Groupe Walter et l'expérience de ses associés directeurs en tant que dirigeants d'entreprises. Établie à Montréal, l'entreprise bénéficie d'un solide réseau international. www.waltercapital.ca

À propos du Groupe W Investissements S.E.C.

Groupe W Investissements S.E.C. est un fonds d'investissement québécois fondé par un groupe d'investisseurs privés ayant le désir d'unir leurs forces et de travailler ensemble. Il se distingue par le réseau d'entrepreneurs à succès avec qui Groupe W Investissements S.E.C. collabore étroitement. Groupe W Investissements S.E.C. a une stratégie d'investissement s'apparentant à celle d'un « multi-family office », avec un horizon d'investissement à long terme et une politique d'investissements diversifiée permettant des placements autant dans des entreprises privées, dans l'immobilier et de l'infrastructure, dans des produits à revenus fixes que dans d'autres classes d'actifs alternatifs.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Averna

