Averna annonce l'arrivée d'un nouveau membre à son conseil d'administration

Charles Boulanger mettra son expérience en ingénierie et en gestion au service de l'ingénierie de test

MONTRÉAL, le 23 nov. 2022 /CNW/ - Averna, leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, annonce aujourd'hui l'arrivée de Charles Boulanger à son conseil d'administration.

M. Boulanger possède plus de 35 années d'expérience dans des fonctions de haute direction auprès de nombreuses entreprises en haute technologie.

M. Charles Boulanger: nouveau membre du conseil d'administration d'Averna

« Grâce à sa vaste expérience dans le domaine des technologies et son réseau d'affaires, Charles est la personne idéale pour compléter le conseil d'administration d'Averna », explique Éric Doyon, associé directeur chez Walter Capital Partners, et président du conseil chez Averna.

François Rainville, président directeur général d'Averna ajoute : « Nous avons hâte de travailler avec Charles et de bénéficier de sa grande expérience. Nous sommes impatients de collaborer avec lui et contribuer ainsi à la croissance continue d'Averna ».

Diplômé de l'Université Laval, M. Boulanger est titulaire d'un diplôme en génie mécanique ainsi que d'un diplôme du Centre international de recherches et d'études en management. Son parcours combiné à sa vaste expérience en entreprenariat fait de M. Boulanger un atout majeur pour Averna. Il a joué un rôle clé dans la conclusion d'ententes de financement complexes, la création de coentreprises, ainsi que dans l'élaboration de stratégies marketing et de commercialisation à l'international.

Outre son nouveau rôle au sein d'Averna, M. Boulanger est actuellement actif dans les secteurs de l'investissement et de l'entreprenariat, avec un portefeuille d'investissements directs d'une quinzaine d'entreprises. Par ailleurs, il agit à titre de commanditaire-investisseur dans trois fonds d'investissement distincts.

À propos d'Averna

En sa qualité de leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna établit des partenariats avec des concepteurs de produits, des développeurs et des OEM pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection de vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui apportent des avantages techniques, financiers et commerciaux substantiels aux clients des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la consommation grand public, de la défense, des sciences de la vie et des appareils médicaux, des semi-conducteurs, des télécommunications et autres industries. Averna compte de nombreux bureaux un peu partout sur le globe. Elle possède de multiples certifications industrielles, notamment l'ISO 9001:2015, est enregistrée à l'ITAR, et travaille en partenariat avec NI (anciennement National Instruments), le groupe PI (Physik Instrumente), Keysight Technologies et JOT Automation.

www.averna.com

© Copyright 2022, Averna. Tous droits réservés. Informations modifiables sans préavis. Averna est une marque commerciale d'Averna Technologies Inc.

Contact média:

Myriam Duchaine

Marketing & Communications Director

Averna

+1 514-842-7577 x33494

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1954140/Charles_Boulanger.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/164586/averna_logo.jpg

SOURCE Averna