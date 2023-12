AVENIR DURABLE DE LA FORÊT SUR LES POURVOIRIES : l'URGENCE D'AGIR EST PLUS GRANDE QUE JAMAIS

QUÉBEC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre du congrès 2023 de la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) tenu la semaine dernière en Mauricie, les pourvoyeurs se sont prononcés en faveur d'une intervention accrue de leur organisation dans la conservation et la protection des territoires forestiers qu'ils mettent en valeur et qui soutiennent plus de 4200 emplois annuellement dans les différentes régions du Québec.

« Les épisodes de feux de forêt qui ont fait rage l'été dernier ont été le déclencheur d'une nouvelle prise de conscience de la précarité de nos forêts et de nos entreprises. En effet, la pression sur la qualité des territoires des pourvoiries vient de tous les côtés et il est plus que jamais essentiel que le gouvernement change les règles du jeu. Faute de mesures de protection durable de leurs territoires, les pourvoyeurs craignent de faire l'objet d'une planification forestière encore plus aveugle à leur égard », affirme le président du conseil d'administration de la FPQ, M. Bruno Caron.

Bien que peu de territoires de pourvoiries aient été touchés par les incendies de l'été dernier la pression de récolte du secteur forestier risque fort d'être transposée sur les territoires épargnés, et ainsi d'accroître considérablement la précarité des conditions forestières nécessaires aux pourvoiries. Paradoxalement, il en va de même pour la mise en place de nouvelles aires protégées prévue dans le Plan nature 2030 qui pourrait avoir le même effet de déplacer une certaine pression de récolte sur les territoires non protégés, comme les pourvoiries. Rappelons que le Plan nature 2030 a comme premier objectif l'accès des Québécois à leur propre territoire et les pourvoiries sont de loin les territoires aménagés les plus performants à ce niveau avec plus de 520 000 clients reçus annuellement sur une fraction infime du territoire.

« L'apport des aires protégées dans une perspective d'aménagement durable du milieu forestier -- dont les pourvoiries dépendent -- est devenu une évidence. Les pourvoyeurs se sont donc prononcés en faveur d'un objectif de protection de 30 % en aires protégées par pourvoirie. La vision d'avenir de nos territoires laisse encore toute la place à un aménagement forestier durable et intégré permettant de maintenir les emplois du secteur forestier et des pourvoiries. Il est temps que des gestes concrets soient posés pour assurer l'avenir de notre accès privilégié aux plus beaux territoires du Québec », ajoute M. Caron.

Par ailleurs, la FPQ compte bien participer à la Table de réflexion sur l'avenir de la forêt, processus de consultation annoncé en novembre dernier par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina. « Le milieu forestier est complexe et les défis d'avenir majeurs. Il demeure essentiel de mettre tous les efforts en commun pour les relever et d'utiliser tous les outils à notre disposition pour en assurer l'avenir. Ce n'est que par la mise en place d'une réelle planification d'aménagement durable du milieu forestier par pourvoirie qu'il sera possible de mettre toutes les chances de notre côté afin que les générations actuelles et futures puissent continuer d'y pratiquer une multitude d'activités récréatives de chasse, de pêche et de plein air », soutient de son côté le PDG de la FPQ, M. Dominic Dugré.

Soulignons que la FPQ recommande depuis longtemps déjà de procéder à la mise en place des trois conditions de base pour renouer avec une approche durable, soit un taux de récolte durable appliqué pour chaque pourvoirie, une planification conjointe par pourvoirie du réseau routier à utiliser et un accès à des ressources professionnelles propres aux pourvoiries pour assurer une planification forestière intégrée spécifique à la réalité de chaque pourvoirie.

