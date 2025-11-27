Avenir de la pratique sage-femme au Québec - Faire entendre la voix de la population

TIOHTIÁ:KE (MONTRÉAL), le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement (MAE) et le Regroupement Naissances Respectées (RNR) participeront au Sommet des États généraux de la pratique sage-femme à l'Université du Québec à Trois-Rivières, les 29 et 30 novembre prochains; un moment décisif pour l'avenir de la profession au Québec. Les organisations veulent s'assurer que le point de vue des personnes usagères y sera pris en compte.

« Notre expérience compte, le choix d'accoucher comme nous le voulons nous appartient et doit être considéré dans la recherche de solutions », explique Sarah Landry, coordonnatrice générale du Mouvement. « Lorsqu'il est question d'accompagnement centré sur les besoins des personnes enceintes, il est difficile pour les principales concernées de se faire entendre. On donne davantage la parole aux médecins spécialistes qu'aux personnes qui donnent naissance.», renchérit Marie-Eve Blanchard, directrice générale du RNR.

Équité d'accès entre les régions: une préoccupation grandissante chez les familles

Lors d'une tournée récente de ses membres sur l'ensemble du territoire, le Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement a pu identifier les inquiétudes des personnes utilisatrices et des familles. Il en ressort que l'accès à des services de sage-femme varie grandement d'une région à l'autre, et que plusieurs décisions de hauts gestionnaires du réseau mettent à risque la pratique sage-femme.

« On ne doit pas compenser la pénurie de main-d'œuvre du réseau avec des postes de sages-femmes qui ne pratiquent qu'à l'hôpital. On peut diminuer la pression sur le système en assurant les conditions nécessaires au maintien de la spécificité de la pratique sage-femme. Il faut maintenir la capacité des sages-femmes d'accompagner des naissances à la maison. On veut une reconnaissance de leur expertise plutôt qu'une médicalisation des naissances. Les décideurs doivent prendre acte de cette volonté », précise Sarah Landry.

L'issue du Sommet sera décisive. Le MAE et le RNR considèrent qu'il est essentiel de mieux reconnaître la profession afin de garantir à toustes la liberté fondamentale de choisir leur enfantement.

À propos

Le Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement est un organisme féministe national de défense collective des droits des femmes et des personnes enceintes et de leur famille. L'organisme soutient leur autonomie dans leur parcours périgrossesse et milite pour que chacun•e ait accès aux soins de santé de son choix. Il regroupe plus de 150 membres individuel•les, groupes citoyens et comités de parents.

Le Regroupement Naissances Respectées est un regroupement féministe national d'action communautaire autonome qui regroupe 36 membres, majoritairement des organismes communautaires. Sa mission est de promouvoir et de défendre le respect des droits, de l'autonomie et de l'agentivité de toute personne vivant la période périnatale, et ce, dans une perspective de justice sociale.

