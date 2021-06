CHANGSHA, Chine, 11 juin 2021 /CNW/ - Le 19 mai 2021 (heure locale), le salon international des équipements de construction en Chine (CICEE 2021) a été inauguré à Changsha, en Chine. Au cours de cet événement de quatre jours, Techking a présenté des solutions intelligentes et personnalisées de pneus de grue et a retenu l'attention des visiteurs, faisant écho au thème des « machines de construction intelligentes de nouvelle génération ».

Selon les organisateurs, le salon CICEE 2021 s'est étendu sur une surface d'exposition de 300 000 m2 et a invité 1 450 exposants d'entreprises. Trente-deux des 50 principales entreprises mondiales de machines d'ingénierie y ont participé, dont Caterpillar, SANY Group, Hitachi Construction Machinery, Liebherr, Terex Group et Zoomlion.

Lors de l'exposition, Techking a présenté les pneus ETCRANE et CRANE80 équipés du système de contrôle intelligent de Techking (TIKS) exclusif. Ces pneus de grue s'appuient sur l'itération technologique pour s'adapter aux conditions d'utilisation propres au client et ne font aucun compromis sur la sécurité, se conformant parfaitement à divers scénarios d'utilisation. Équipées de pneus sur mesure Techking, les grues tout-terrain SANY SRC1100T (capacité de levage de 110 tonnes) exposées au kiosque extérieur du groupe SANY ont attiré les visiteurs les uns après les autres.

Le système TIKS représente la dernière réalisation de Techking en matière d'intellectualisation des pneus. Connecté à l'Internet des véhicules au moyen de capteurs, le système assure la surveillance en temps réel des données relatives au fonctionnement des pneus, comme la température, la pression et la trajectoire, et facilite les services de sauvetage, de consultation et de réparation des véhicules, entre autres. En outre, il améliore considérablement la performance des pneus en matière de sécurité et fournit des données qui favorisent la prise de décisions des flottes.

À ce jour, les pneus de grue sur mesure de Techking ont servi 6 grues SANY (SAC3000T, par exemple), 9 grues Zoomlion (ZAT5000, par exemple) et 3 grues XCMG (XCA550, par exemple). Sur les marchés étrangers, Tadano Demag a utilisé des pneus Techking comme configuration standard dans plus de 10 grues, allant de AC55, AC100, AC130, AC700 à AC1000.

Les statistiques montrent que les pneus Techking se classent au premier rang parmi les pneus des grues nationaux en termes de volume d'exportation. Techking est devenue une entreprise de premier plan dans l'industrie du pneu en Chine dans le parcours de la conquête du marché mondial.

Depuis sa création en 2005, Techking a travaillé avec des entreprises d'exploitation minière et de construction dans plus de 160 pays, a fourni des services personnalisés à près de 40 fabricants renommés comme SANY, Liebherr, Tadano, XCMG, Zoomlion et Sandvik Group et a fièrement servi des géants mondiaux de l'exploitation minière et de la construction, dont Rio Tinto, Glencore, BHP et Zijin Mining. Pour en savoir plus, visitez le site Web officiel de Techking https://www.techking.com/ .

