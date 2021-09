Avec une croissance de 642 % en 3 ans, Agendrix se classe au 91e rang des compagnies avec la plus forte croissance au Canada en 2021

La croissance rapide de l'entreprise s'explique par plus d'un facteur. Notamment, l'apport significatif de la croissance à l'international. Ensuite, beaucoup d'efforts investis dans le bien-être des employés, ce qui a été un élément déterminant de la performance de l'entreprise.

D'ailleurs, l'équipe d'Agendrix est passée de 8 employés en 2017 à 34 personnes en 2021.

« La croissance des dernières années est principalement attribuable à l'équipe, forte d'employés passionnés et talentueux qui sont tous unis autour d'une vision commune d'inspirer une gestion plus humaine. Sans compter qu'avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle, nous croyons qu'Agendrix joue un rôle pivot auprès de nos clients dans la mise en place d'horaires de travail et d'outils adaptés à la réalité des employés d'aujourd'hui. » - Mathieu Allaire, PDG et cofondateur d'Agendrix

Le classement établi par le Globe and Mail s'appuie sur le pourcentage de croissance des entreprises canadiennes au cours des 3 dernières années. La liste complète du palmarès est disponible dans l'édition d'octobre du magazine Report on Business et en ligne à Globeandmail.com.

À propos d'Agendrix

Avec plus de 110 000 utilisateurs actifs dans quelque 9000 milieux de travail, Agendrix se positionne comme chef de file au Québec en matière de gestion des horaires de travail, auprès des PME. Agendrix compte d'ailleurs parmi ses clients des grands noms tels que St-Hubert, Canac, ou Chocolats Favoris. Agendrix a pour mission d'inspirer une gestion plus humaine en développant des technologies qui harmonisent les besoins de l'employeur et le respect de ses employés. Fondée en 2015, l'entreprise sherbrookoise compte aujourd'hui plus d'une trentaine d'employés. https://www.agendrix.com/fr/a-propos

À propos du Globe and Mail

Le Globe and Mail, fondé en 1844, est une entreprise médiatique qui couvre les événements qui ont changé le Canada ainsi que les événements qui façonnent le pays au quotidien.

Chaque jour, le Globe engage les Canadiens à l'échelle nationale grâce à sa couverture primée de sujets touchant les actualités, la politique, les affaires, les investissements et les habitudes de vie sur plusieurs plateformes. Les formats imprimés et numériques du Globe and Mail touchent plus de 6 millions de lecteurs chaque semaine, alors que chaque édition de son magazine Report on Business atteint plus de 1,5 million de lecteurs. Le Globe and Mail appartient à Woodbridge, la division d'investissement de la famille Thomson.

SOURCE Agendrix

Renseignements: Samuel Roy, Cofondateur, [email protected], 1-888-982-9307 ext.:103

Liens connexes

agendrix.com