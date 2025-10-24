Avec son nouveau site de production, Moulins de Soulanges réaffirme son rôle de catalyseur dans l'essor de la filière boulangère au Québec

COTEAU-DU-LAC, QC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Les Moulins de Soulanges ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de leur nouveau site de production situé à Coteau-du-Lac, en présence de producteurs, partenaires, boulangers, transformateurs, élus et représentants institutionnels. Cet événement marque une étape importante dans le développement d'une filière céréalière et boulangère durable et innovante au Québec.

Nouvelle usine des Moulins de Soulanges située a Coteau-Du-Lac (Groupe CNW/Les Moulins de Soulanges)

Depuis près de 20 ans, Moulins de Soulanges a su s'imposer comme un acteur incontournable dans la valorisation des grains québécois et la création de farines haut de gamme adaptées aux besoins des artisans boulangers et des transformateurs industriels. Grâce à des partenariats solides avec les producteurs agricoles, l'entreprise s'assure d'un approvisionnement en grains panifiables cultivés selon les principes de son programme d'Agriculture Raisonnée. Elle se distingue également par sa capacité à innover dans le développement de farines spécialisées qui soutiennent la créativité des artisans tout en répondant aux exigences des grandes boulangeries. Cette nouvelle installation permet à l'entreprise de renforcer non seulement sa capacité de production, mais aussi son engagement à soutenir une chaîne d'approvisionnement locale, responsable et tournée vers l'avenir.

« Notre mission est claire : bâtir une filière où agriculteurs, meuniers, boulangers et partenaires travaillent main dans la main pour offrir aux Québécois et Québécoises des produits de qualité, issus de pratiques agricoles durables et de savoir-faire artisanal, souligne Jules Beauchemin, directeur général des Moulins de Soulanges. Il ajoute que cette vision s'appuie sur une volonté constante d'investir dans des pratiques respectueuses de l'environnement, tout en contribuant activement à l'économie régionale.»

Selon Stéphane Perreault, vice-président aux opérations à la Boulangerie St-Méthode, « l'expertise développée par Moulins de Soulanges au fil des ans rayonne bien au-delà de ses installations. Elle inspire l'ensemble de la filière boulangère québécoise à innover, à se moderniser et à se structurer, tout en préservant ses racines artisanales. La Boulangerie St-Méthode en constitue un parfait exemple. »

Un lieu de rassemblement pour toute la filière

Au-delà d'un nouveau site de production, cette inauguration symbolise un ralliement sectoriel. Elle réunit agriculteurs, partenaires financiers, boulangers et institutions autour d'une même ambition : faire du Québec une référence nord-américaine en matière de farine de qualité tout en démontrant la force de sa filière boulangère.

À propos de Moulins de Soulanges

Fondés en 2006, les Moulins de Soulanges transforment des grains locaux en farines innovantes et distinctives, destinées aux artisans et industriels boulangers ainsi qu'aux transformateurs alimentaires. L'entreprise est reconnue pour son approche durable, ses partenariats agricoles responsables et son rôle moteur dans le développement de la filière boulangère québécoise.

