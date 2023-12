MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Invenergy, le plus important développeur, propriétaire et exploitant privé de solutions énergétiques durables, célèbre aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Montréal. Situé dans le quartier historique du Vieux-Montréal, cette nouvelle place d'affaires servira de plaque tournante régionale pour le travail d'Invenergy au Québec.

« Notre présence à Montréal réaffirme l'engagement d'Invenergy envers les communautés, les clients et les partenaires du Canada et du Québec, a déclaré Michael Polsky, fondateur et chef de la direction d'Invenergy. Partout dans le monde, Invenergy mène l'industrie en matière de création de solutions novatrices pour relever les défis énergétiques les plus urgents. Ce nouveau bureau régional soutient notre croissance mondiale et accueillera notre équipe canadienne, composée d'effectifs reconnus pour leur excellence. »

« Au moment où le Québec prend des engagements majeurs pour développer de nouvelles capacités de production d'énergie propre, ce nouveau centre régional nous permettra de tirer parti de notre expérience en sol québécois et d'être le partenaire de choix pour atteindre les objectifs énergétiques ambitieux du Québec », a déclaré Louis Robert, vice-président, Développement des énergies renouvelables.

Depuis 2005, Invenergy a mis en service plus d'un gigawatt de projets d'énergie propre et fiable en Ontario et au Québec. Fort de ce bilan, le centre éolien Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk (PPAW), projet phare d'Invenergy, est à un stade avancé de développement et produira jusqu'à 350 mégawatts (MW) dans la région du Bas-Saint-Laurent une fois achevé.

À propos d'Invenergy

Invenergy propulse l'innovation dans le domaine de l'énergie. Invenergy et ses sociétés affiliées développent, possèdent et exploitent des installations de production et de stockage d'énergie renouvelable et d'autres énergies propres de grande envergure en Amérique, en Europe et en Asie. Le siège social d'Invenergy est situé à Chicago et la société dispose de bureaux de développement régionaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Espagne, au Japon, en Pologne et en Écosse.

Invenergy et ses sociétés affiliées ont développé avec succès plus de 30 000 mégawatts de projets en exploitation, en construction ou sous contrat, notamment des projets éoliens, solaires, d'infrastructure de transmission, de production d'électricité à partir de gaz naturel et de stockage d'énergie avancé. Pour en savoir plus sur Invenergy, consultez le site Invenergy.com.

