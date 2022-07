BAODING, Chine, 29 juillet 2022 /CNW/ - Le 16 juillet, le GWM HAVAL H6 GT a fait ses débuts à la Red Bull Quicksand en Afrique du Sud, attirant beaucoup d'attention.

En tant que commanditaire automobile officiel de l'événement, GWM a présenté le HAVAL H6 GT au grand public. La Red Bull Quicksand est connue comme l'une des courses de « 1 mile » les plus difficiles au monde, elle est donc extrêmement difficile. Les caractéristiques de l'événement correspondent parfaitement à la performance sportive puissante du HAVAL H6 GT.

Avec ses performances sportives exceptionnelles, le GWM HAVAL H6 GT commence à faire le tour du monde

Pour que les clients locaux en apprennent davantage sur le HAVAL H6 GT, GWM a créé une aire d'expérience VIP, attirant un grand public à faire l'expérience de la voiture. Sur le site de l'événement, GWM a également mené un sondage au moyen d'un questionnaire. Au cours de l'événement, de nombreux participants ont exprimé leur amour et leurs attentes pour le HAVAL H6 GT. Dans le même temps, de nombreux spectateurs ont également demandé la date de lancement de ce modèle.

Le HAVAL H6 GT est un tout nouveau véhicule utilitaire sport coupé conçu à l'aide de la plateforme L.E.M.O.N. de GWM. Les performances sportives du modèle reposent sur une conception élégante, un système de puissance exceptionnel, une expérience de conduite personnalisée et d'autres aspects.

L'apparence du HAVAL H6 GT exposé est inspirée des requins, créant un fort sentiment de sport. Ce véhicule adopte une conception esthétique bionique inspirée du requin. Sa face avant est conçue sur le thème de la nageoire pectorale de requin, avec une grande grille d'admission d'air qui rappelle les dents de l'animal, créant un impact visuel puissant comme lui. La voiture a également un toit profilé et une carrosserie de style bicorps, avec des lignes douces et élégantes, ce qui lui donne un air très puissant, tout comme la posture vigoureuse d'un requin.

Le concept intérieur du HAVAL H6 GT allie performance sportive et sens de la technologie. Le véhicule intègre de nombreux détails à la mode et intelligents, tels que le pommeau de levier de vitesse, le volant multifonctionnel avec palettes de changement de vitesse et l'écran numérique. Ces caractéristiques distinctives peuvent satisfaire la quête de voitures intelligentes des utilisateurs, et créer une atmosphère intérieure dynamique pour eux.

L'excellent système de puissance et le plaisir de conduire sont également les particularités les plus attrayantes du HAVAL H6 GT. Afin de répondre aux exigences des utilisateurs dans différentes conditions de conduite, il est équipé d'un moteur 4N20 2.0T amélioré. Le couple maximal du moteur peut atteindre 320 N m, offrant ainsi aux utilisateurs des performances d'accélération élevées. En fonction des habitudes de conduite des différents utilisateurs, la voiture propose également un mode piste. Lorsque ce mode est activé, le véhicule peut non seulement fournir plus de puissance aux conducteurs, mais aussi émettre des ondes sonores d'échappement comme une voiture de sport. Ce type de fonctionnalité peut leur procurer le même plaisir que le ferait la conduite d'une voiture de course.

Le HAVAL H6 GT est maintenant lancé sur les marchés de l'Irak et de l'Australie. GWM prévoit de le lancer officiellement en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, au Chili et sur d'autres marchés dans les mois à venir afin d'offrir une expérience diversifiée à un plus grand nombre d'utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1868190/image_1.jpg

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pupu Li, +86-13466544432, [email protected]