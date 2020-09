Les six vins aromatisés FUN WINE afficheront chacun 59 calories par verre de 148 ml, soit moins de la moitié de la teneur en calories d'un vin traditionnel et la teneur calorique la plus faible au monde pour un produit vinicole de 5,5 % VBA. Ils sont tous les six faits exclusivement d'ingrédients naturels, sans gluten, et tous sont fabriqués dans une usine certifiée végétalienne dans l'Union européenne. La nouvelle collection sera commercialisée aux États-Unis chez plus de 150 grossistes FUN WINE actuels et nouveaux, à partir du quatrième trimestre 2020, et, dès 2021, FUN WINE poursuivra sa conquête du marché américain et mondial.

Joe Peleg, fondateur et chef de la direction de FUN WINE, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce que nous soyons devenus en si peu de temps la marque de vins aromatisés la plus florissante des États-Unis. Dans une perspective d'avenir, et parallèlement à notre expansion aux États-Unis en comptant sur plus de 150 distributeurs actuels et nouveaux, nous nous développerons rapidement à l'étranger, où nous cultivons des relations avec les principaux importateurs, distributeurs et grandes chaînes de vente au détail sur six continents : Asie, Afrique, Australie, Europe et Amérique du Nord et centrale. »

Nouvelles bouteilles en aluminium de 330 ml FUN WINE a également lancé aujourd'hui une bouteille en aluminium recyclable de 330 ml, spécialement adaptée aux caractéristiques chimiques du vin, en l'occurrence un concept de rupture auquel elle travaille depuis plus d'un an et qui, en matière de conditionnement, pourra servir à l'industrie vinicole d'alternative aux canettes. Actuellement, FUN WINE propose ses vins en bouteilles en verre de 750 ml et en canettes minces de 250 ml en attendant le lancement, au quatrième trimestre, des nouvelles bouteilles en aluminium de 330 ml.

À propos de FUN WINE FUN WINE® est un vin aromatisé, « plus sain », à faible teneur en alcool et en calories, tout naturel, légèrement pétillant, à déguster au quotidien, décliné en saveurs audacieuses, rafraîchissantes, et dont les bouteilles d'inspiration artistique, tributaire de la culture propre à Miami, qui est celle de l'art, de la mode et de la musique, une œuvre du célèbre graffiteur et artiste pop de Miami, Miguel Paredes, lui ont valu des prix et distinctions. S'appuyant sur un réseau mondial de distribution grandissant, FUN WINE se vend aujourd'hui aux États-Unis et gagne en notoriété à l'étranger. Pour en savoir davantage, suivez notre enseigne @funwineofficial ou consultez le site https://funwine.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1251314/ALL_BOTTLES_HARD_BUBBLY.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1251313/FUN_STRIP_aluminum_bottles.jpg

SOURCE FUN WINE

