Avec le terminal de Contrecœur, la voie navigable du Saint-Laurent devient encore plus compétitive, se réjouit la Sodes

QUÉBEC, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - Non seulement le projet de Contrecœur permettra de consolider l'expertise maritime et de rendre le corridor du Saint-Laurent encore plus compétitif, mais il agira aussi comme effet de levier sur toute une économie parallèle. C'est en ces termes que la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) a réagi aujourd'hui en prenant connaissance de l'autorisation donnée par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, au projet d'aménagement d'un nouveau terminal à conteneurs à Contrecœur.

« En obtenant des autorisations gouvernementales à l'issue d'un processus environnemental des plus rigoureux et exigeants, notre industrie maritime et nos administrations portuaires font la démonstration de leur volonté de s'inscrire dans la mouvance environnementale et de leur capacité à façonner des projets responsables, structurants et éminemment respectueux des communautés. Je suis confiant que le Port de Montréal saura en faire un immense succès riche en retombées », souligne Mathieu St-Pierre, président-directeur général de la Sodes.

En plus de créer près de 5 000 emplois directs dans la phase de construction et de 1000 emplois en phase d'exploitation dans le créneau en croissance du transport par conteneurs, il générera des centaines de millions de dollars en retombées. Au cœur d'une chaine logistique et d'un écosystème maritime déjà performants, le nouveau terminal de Contrecœur permettra de manutentionner 1,15 million de conteneurs EVP par an.

À propos de la SODES

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de protéger et de promouvoir les intérêts économiques du Saint-Laurent. Elle représente la communauté maritime, ce qui inclut des intervenants privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect sur l'économie du fleuve, et ce, dans toutes les régions du Québec. La Sodes se veut l'interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait au développement et à la vie économique du Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de développement régional ou d'environnement.

