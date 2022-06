Avec le lancement du casse-tête 3D du Château Frontenac, Wrebbit célèbre son 30ème anniversaire, en combinant tradition et innovation

En constante innovation après 30 ans

Dans la plupart des contes de fée, les Princes se transforment en Grenouilles. Mais pourquoi s'en contenter lorsque vous êtes le Roi des Casse-Têtes 3D.

C'est donc une histoire d'amour magique qui fait dorénavant partie d'une légende grâce à l'imaginaire de Paul E. Gallant, lequel…. il était une fois a inventé le casse-tête 3D en 1991. Afin de souligner ce 30ème, Wrebbit a mis à jour son image de marque avec un tout nouveau design de la célèbre Grenouille qui a marqué l'imaginaire de ses fans de la première heure.

Il y a maintenant 10 ans qu'avec le leadership de Jean Théberge, Wrebbit est entré dans un nouveau chapitre et un changement audacieux au niveau de la marque.

« Une des raisons pour laquelle nous sommes devenus LA référence lorsqu'on pense à un véritable casse-tête 3D est que nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers afin d'offrir à nos fans la Véritable Expérience de Puzzle 3D » admets Jean Théberge. Tout cela, et en plus une longue histoire combinant tradition avec des solutions technologiques innovantes.

Vidéos, 360-degrés, Instructions couleurs et code QR

WREBBIT3D rehausse maintenant l'expérience d'assemblage d'un casse-tête 3D à un degré des plus convaincant, satisfaisant et divertissant avec dorénavant une vaste bibliothèque d'outils d'assistance numérique, dont des vidéos ou encore des instructions couleurs qui améliorent l'expérience d'assemblage des casse-têtes WREBBIT3D.

WREBBIT3D Le Château Frontenac juste à temps pour la haute saison touristique et un cadeau idéal pour la Fête des Pères et la Fête Nationale !

L'équipe WREBBIT a mis toute l'énergie nécessaire afin d'assurer la sortie et la disponibilité de ce tout nouveau casse-tête WREBBIT3D Le Château Frontenac, juste à temps pour la haute saison touristique et la Fête Nationale.

Il s'agit aussi d'un cadeau de choix pour la Fête des Pères ou encore pour assembler en famille ou entre amis durant la période estivale qui vient.

À propos de Les Casse-Têtes Wrebbit Inc.

Située à Montréal, l'entreprise Les Casse-Têtes Wrebbit Inc., un des fleurons de l'industrie canadienne du jeu et du divertissement, conçoit, fabrique et met en marché les casse-têtes WREBBIT3D. Avec ses casse-têtes 3D des plus solides et de grandes dimensions et comportant le plus grand nombre de pièces au monde, ils continuent de plaire et de divertir nos fans et les familles qui recherchent un défi et une activité divertissante seul ou en groupe.

Les casse-têtes WREBBIT3D sont offerts dans plus de 40 pays à travers le monde et sont disponibles dans les chaînes de librairies, les librairies indépendantes, les magasins d'artisanat, de jeu, de passe-temps et de jouets de même que sur de nombreux sites de commerce électronique.

Pour plus d'informations: www.wrebbit3d.com

Pour plus d'informations concernant le 30ème Anniversaire de

WREBBIT: https://www.wrebbit3dpuzzle.com/fr/celebrations-30e/

