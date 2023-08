Avec le lancement de Goodnotes 6, Goodnotes devient la première entreprise de papier numérique alimenté par l'IA au monde, améliorant à jamais la façon dont les gens créent, apprennent, travaillent et prennent des notes

Pour sa dernière mise à jour, Goodnotes a créé des capacités d'écriture d'IA uniques en leur genre, comme la vérification orthographique pour les notes écrites à la main et Assistant maths avec IA pour la préparation des tests de mathématiques.

Goodnotes 6 comprend également des caractéristiques très attendues, comme des esquisses à encre comme Rayez pour effacer, des modèles et des dossiers personnalisables, et une nouvelle boutique d'applications de papeterie numérique.

Goodnotes lancera bientôt d'autres fonctions révolutionnaires qui permettront aux utilisateurs de récupérer les réponses aux questions contextuelles dans leurs notes.

LONDON, 9 août 2023 /CNW/ - Goodnotes , l'application en papier numérique préférée pour la prise de notes et l'application de l'année 2022 pour iPad , dévoile Goodnotes 6, repoussant les limites de l'écriture manuelle avec de nouvelles fonctions appuyées par l'IA comme la vérification orthographique et Assistant maths avec IA. Goodnotes 6 transformera la façon dont les gens interagissent avec l'information sur les plans personnel et professionnel.

Corrigez automatiquement les coquilles de votre propre écriture Reprenez goût à l’écriture Nouveau marché d’applications pour papeterie numérique comme les autocollants, les planificateurs, les couvertures et plus encore

Goodnotes a pour mission d'éliminer les obstacles aux idées et aux connaissances, afin que les utilisateurs puissent satisfaire tous leurs besoins en matière de prise de notes dans une seule application, qu'il s'agisse de partager, de planifier, de laisser libre cours à son imagination, d'inspirer la créativité ou d'apprendre des idées et du matériel des autres.

Goodnotes 6 améliore l'expérience du papier numérique grâce à ses nouvelles fonctions :

La vérification orthographique alimentée par l'IA qui corrige instantanément les erreurs d'écriture manuscrite dans la propre écriture de l'utilisateur.

Matériel d'entraînement interactif aux examens pour le SAT et d'autres tests normalisés, avec des conseils intégrés et l'Assistant maths avec IA pour repérer les erreurs.

Une nouvelle boutique d'applications où les utilisateurs peuvent télécharger de nouveaux modèles, autocollants et articles de papeterie numériques directement dans l'application.

Des modèles dynamiques qui permettent à l'utilisateur de personnaliser la taille et la couleur du papier numérique dans son ordinateur bloc-notes, ainsi que les dossiers personnalisables.

De nouvelles esquisses à encre comme Rayez pour effacer et Sélection au lasso.

« Notre équipe est très enthousiaste à l'idée de réinventer la façon dont les gens interagissent avec l'information et d'apporter une véritable innovation à l'expérience numérique de prise de notes, a déclaré Steven Chan, fondateur et chef de la direction de Goodnotes. Nous sommes ravis de mettre enfin Goodnotes 6 entre les mains de nos utilisateurs, qui, nous l'espérons, sentiront la magie de l'outil Goodnotes plus intelligent et plus attrayant grâce à notre nouvelle interface utilisateur et à nos fonctions d'écriture avec IA, les premières de l'industrie. »

Goodnotes s'est associé à Motto, une entreprise de marque stratégique mondiale, pour dévoiler sa nouvelle image de marque en même temps que le lancement de Goodnotes 6. La nouvelle image de marque comprend une nouvelle stratégie de marque, une identité visuelle et un logo mis à jour pour présenter la joie et le parcours de la prise de notes numériques.

Goodnotes 6 est gratuit à télécharger sur iOS, iPadOS et macOS, et peut être utilisé gratuitement pour un maximum de 3 ordinateurs bloc-notes. La gamme complète de fonctions peut être déverrouillée avec un nombre illimité d'ordinateurs bloc-notes pour 9,99 $ US par année ou 29,99 $ US comme achat unique (les prix locaux s'appliquent).

Les utilisateurs actuels de GoodNotes 5 payants peuvent continuer d'utiliser GoodNotes 5 ou passer à Goodnotes 6 à prix réduit. Goodnotes 6 continuera d'être gratuit pour les établissements d'enseignement par l'intermédiaire d'Apple School Manager.

Dans la foulée de cette version de Goodnotes 6, Goodnotes continuera d'investir et de créer des fonctions de prise de notes avec IA qui amélioreront la prise de notes elle-même et permettront aux utilisateurs de manipuler l'information manuscrite et dactylographiée de nouvelles façons.

À PROPOS DE GOODNOTES :

Goodnotes est le principal papier numérique d'IA utilisé par des millions d'utilisateurs dans le monde. Lancé en 2011, Goodnotes a commencé comme une amélioration aux notes papier physiques, en introduisant la capacité de prendre des notes numériques manuscrites, de rechercher des textes manuscrits et de tout organiser dans une bibliothèque numérique. Aujourd'hui, Goodnotes est un pionnier de l'IA générative pour l'écriture manuelle numérique dans l'espace de la productivité. Goodnotes a récemment été nommée l'application de l'année 2022 pour iPad d'Apple.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2170672/iPad_12_9_EN_9_AutoCorrect.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2170673/iPad_12_9_EN_2_Hand_Writing_ID_9fea4a5e7e14.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2170674/iPad_12_9_EN_6_Marketplace_ID_a5f7d5383ac5.jpg

SOURCE Goodnotes Limited

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]