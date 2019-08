Avec la signature d'une lettre d'entente, les Premières Nations de la tribu Tiyt et le Canada renforcent la relation de nation à nation

HOPE, BC, le 27 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada renouvele la relation avec les peuples autochtones en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtone, et les représentants de quatre Premières Nations de la tribu Tiyt ont signé une lettre d'entente sur la reconnaissance des droits ancestraux et l'autodétermination. La lettre d'entente énonce les grands secteurs prioritaires qui feront l'objet des discussions, notamment la reconnaissance des titres et des droits ancestraux de la tribu Tiyt; les questions relatives à la gouvernance de la tribu Tiyt; la gestion des ressources naturelles et de l'environnement; le transport de matières dangereuses; et les relations financières et le développement économique.

Les quatre communautés de la tribu Tiyt qui ont signé la lettre d'entente aujourd'hui sont les Premières Nations de Chawathil, de Seabird island, Shxw'ōwhámel et de Yale.

Citations

« La lettre d'entente que nous avons signée aujourd'hui avec les Premières Nations de la tribu Tiyt est un exemple de ce qui est possible lorsque nous collaborons avec les peuples autochtones pour faire progresser la reconnaissance des droits et appuyer leur vision de l'autodétermination. J'ai hâte de continuer à travailler avec les Premières Nations de la tribu Tiyt sur le chemin commun de la réconciliation. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La Première Nation de Seabird Island est fière de faire partie de la tribu Tiyt. Dans cette lettre d'entente, nous signons pour honorer nos origines, notre histoire et l'essence même de ce que nous sommes en tant que tribu autochtone. Un seul cœur, un seul esprit pour nous unir à nos voisins présents et à ceux qui ne sont pas présents. S'ólh téméxw te íkw'elò. xólhmet te mekw' stám it kwelát (C'est notre terre. Nous devons nous occuper de tout ce qui nous appartient). »

Clem Seymour

Chef de la Première Nation de Seabird Island

« La Première Nation de Yale est honorée de faire partie de la tribu Tiyt. Nous reconnaissons nos liens historiques et ancestraux avec la tribu Tiyt. Aujourd'hui, nous mettons sur pied cette table de réconciliation avec la ministre Bennett, et avons hâte de travailler avec le Canada pour que nous puissions faire la paix avec notre expérience coloniale. »

Ken Hansen

Chef de la Première Nation de Yale

« Aujourd'hui, mes pensées vont à nos ancêtres de la tribu Tiyt et à tout ce qu'ils ont vécu et subi. Les souffrances du colonialisme, les répercussions sur nos terres et nos ressources. Nous sommes ici aujourd'hui pour honorer leur persévérance. Leur ténacité nous a permis de nous réunir pour continuer le travail que nous devons faire. Nous signons la présente lettre d'entente, dans ce village historique, en leur présence, en signe de notre engagement à travailler avec le Canada pour trouver justice et réconciliation. »

Rhoda Peters

Chef de la Première Nation de Chawathil

« La Première Nation Shxw'ow'hamel considère cette réconciliation comme un pas dans la bonne direction pour la tribu Tiy't. Nos lois exigent de nos dirigeants qu'ils pensent à nos ancêtres, sept générations dans le passé et sept générations dans l'avenir. La lettre d'entente est un moyen de protéger notre avenir et d'honorer notre passé. La relation que nous avons avec notre territoire fait de nous ce que nous sommes. La santé de notre peuple, le dynamisme de notre culture, et le bien-être de nos enfants sont inextricablement liés à la santé de nos terres et de nos eaux. La Première Nation Shxw'ow'hamel est fière d'être aux côtés des frères et sœurs, et des familles, qui forment la tribu Tiy't. Nous avons hâte d'établir une relation positive avec le Canada pour honorer nos ancêtres, nos membres et les générations à venir. »

Shane James

Siyá:m de la Première Nation Shxw'ōwhámel

Faits en bref

Les Premières Nations de la tribu Tiyt vivent dans la vallée du haut Fraser, entre

Bridal Falls et Yale et sont au nombre de huit, à savoir les Premières Nations de Chawathil, de Seabird Island, Shxw'ōwhámel, Skawahlook, de Peters, de Popkum, de Yale et d'Union Bar.

et sont au nombre de huit, à savoir les Premières Nations de Chawathil, de Seabird Island, Shxw'ōwhámel, Skawahlook, de Peters, de Popkum, de et d'Union Bar. La tribu Tiyt appartient à la plus grande communauté culturelle et linguistique des Stó:lō, qui compte 24 Premières Nations. On appelle souvent la tribu Tiyt les « Upper Stó:lō ».

Lien connexe

Explorer de nouvelles façons de travailler ensemble

