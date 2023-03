Christian Jacques est spécialisé dans les financements par capital de risque, dans les fusions et acquisitions pour des sociétés émergentes à forte croissance alors que Jean-Nicolas Delage possède une expertise en matière de stratégie de propriété intellectuelle pour les entreprises technologiques émergentes et à forte croissance.

« Avec l'arrivée de Christian et de Jean-Nicolas à notre bureau de Montréal, nos clients bénéficieront de l'expertise de premier plan de professionnels chevronnés ayant d'étroites relations dans le marché des entreprises technologiques du Québec », déclare Sandra Abitan, associée directrice du bureau de Montréal. « Ils feront partie de notre groupe national des sociétés émergentes et à forte croissance en pleine expansion, alors que nous continuons à mettre l'accent sur le fait d'offrir une expertise spécialisée à nos clients innovants. »

Dans le cadre de sa pratique, Christian a travaillé avec des entreprises technologiques, les guidant depuis leur création jusqu'aux événements de liquidité, mais également dans le cadre de fusions et acquisitions, de scissions, de financement de démarrage, de premiers appels publics à l'épargne et autres opérations de sortie. Avant de travailler dans le secteur privé, Christian a travaillé comme analyste en financement de sociétés pour la division des marchés financiers de l'Autorité des marchés financiers. Pour Christian, se joindre à Osler est un retour aux sources puisqu'il a commencé sa carrière au cabinet en tant que stagiaire et ensuite comme sociétaire.

Jean-Nicolas compte plus de 25 ans d'expérience auprès des entreprises émergentes et à forte croissance ainsi qu'auprès de leurs investisseurs concernant des questions de propriété intellectuelle et des transactions. Au fil des années, il a siégé comme administrateur auprès de différents accélérateurs de startups.

« Nous sommes ravis d'accueillir Christian et Jean-Nicolas chez Osler. Ils ont joué un rôle déterminant dans la mise en place de l'écosystème moderne des entreprises en démarrage de Montréal », déclare Chad Bayne, associé et cochef du groupe des sociétés émergentes et à forte croissance d'Osler. « Je rêvais depuis longtemps d'associer leurs pratiques à la plateforme d'Osler, leader sur le marché. J'ai vraiment hâte de collaborer avec eux pour faire progresser notre plateforme! »

Osler possède la pratique spécialisée dans les sociétés émergentes et à forte croissance la plus importante au Canada. Il est le seul cabinet qui figure à la tête du classement de Chambers Canada; il représente plus de 1 500 investisseurs de capital de risque et sociétés en démarrage, en croissance ou aux derniers stades de développement partout au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Le cabinet s'appuie sur l'expertise de l'ensemble de ses professionnels du droit dans tous les principaux marchés du Canada grâce à ses cinq bureaux situés à Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa et Calgary.

En 2022, l'équipe d'Osler spécialisée dans les sociétés émergentes et à forte croissance a publié le Rapport sur les éléments clés d'une opération : financements par capital de risque, sa première étude exhaustive portant sur 332 financements anonymisés de capital de risque et de capital de croissance réalisés entre 2019 et 2021, et évalués à 5,7 milliards de dollars américains. Cette étude fournit des données et des conseils aux fondateurs, investisseurs et conseillers qui envisagent de réaliser des opérations cette année et au-delà.

À propos d'Osler

Osler est un cabinet d'avocats de premier plan ayant une seule priorité : vos affaires. Que ce soit de Montréal, Toronto, Calgary, Ottawa, Vancouver ou New York, notre équipe fournit des conseils à ses clients canadiens, américains et internationaux sur un large éventail de questions juridiques nationales et transfrontalières. Notre approche intégrée fondée sur la collaboration nous permet de vous offrir un accès direct à plus de 500 avocats afin de fournir des solutions juridiques adaptées, proactives et pratiques dictées par vos besoins. Depuis plus de 160 ans, nous avons bâti notre réputation en fournissant les réponses dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. C'est le droit à l'œuvre.

SOURCE Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Renseignements: Rebecca Goldberg, Directrice des relations avec les médias et des relations publiques, 416 646-4485, [email protected]; Véronique St-Germain (Montréal), Directrice principale, Développement des affaires et de la clientèle, 514 904-8176, [email protected]