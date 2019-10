Avec l'appli mobile AuVolant(MC) TD, les utilisateurs tiennent les rênes

Une nouvelle appli mobile permettra aux utilisateurs d'obtenir une préqualification pour un prêt automobile

TORONTO, le 31 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Financement auto TD (FATD) a annoncé que la fonction de préqualification pour un prêt automobile serait ajoutée à l'appli mobile AuVolantMC TD. Déjà accessible, l'appli actuelle permet aux acheteurs d'un véhicule d'estimer leurs versements mensuels et de déterminer la valeur de reprise approximative de leur véhicule actuel. À compter de décembre 2019, l'appli permettra aux utilisateurs d'obtenir une préqualification pour un prêt automobile, jusqu'à concurrence d'un montant précis, à un taux précis et pour une durée précise.

L'appli mobile AuVolant TD contribuera à transformer l'expérience d'achat d'un véhicule pour les Canadiens, car elle leur offrira une expérience numérique personnalisée grâce à laquelle ils auront une bonne vue d'ensemble de leurs options d'achat. Les utilisateurs de l'appli pourront :

Chercher le véhicule et le fabricant de leur choix

Sélectionner parmi les marques, les modèles et les niveaux de finition

Obtenir des renseignements sur les taux spéciaux offerts par certains fabricants

Estimer le montant de leurs versements

Envoyer leurs coordonnées et l'information sur le véhicule choisi au concessionnaire pour que celui-ci communique avec eux

« Nous sommes fiers d'offrir aux clients une appli qui rend les options de financement d'un véhicule plus faciles à comprendre,

explique Howard Thompson, vice-président, Produits, Stratégie et Services communs, Financement auto TD. Les utilisateurs d'AuVolant TD peuvent chercher à la fois des véhicules et des options de financement où qu'ils soient; ils ont donc un meilleur contrôle et peuvent jouer un rôle actif quant à leurs décisions de financement. »

L'option de préqualification aidera les utilisateurs d'AuVolant TD à savoir s'ils sont admissibles à un prêt FATD, d'après les renseignements qu'ils fournissent. Les utilisateurs de l'appli peuvent ensuite choisir d'envoyer l'information au concessionnaire pour faciliter la conversation qu'ils auront en personne, lorsqu'ils seront chez le concessionnaire.

« À la TD, nous voulons redéfinir la façon dont les clients perçoivent leur banque à l'ère numérique, affirme Imran Khan, chef, Expérience numérique mondiale à la TD. Avec AuVolant TD, nous transformons l'expérience d'achat d'un véhicule pour les clients en leur offrant une expérience personnalisée qui contribue à rendre le processus plus simple et plus rapide, grâce à des renseignements qui peuvent les aider à prendre des décisions avec confiance. »

