À la fois léger et performant, Hornet est désormais disponible sur Kickstarter

LOS ANGELES, 23 février 2026 /CNW/ - Trois fois plus léger, zéro fatigue

Pesant seulement 450 grammes, soit environ le tiers du poids de nombreux pistolets pulvérisateurs classiques, Hornet est conçu pour permettre une utilisation prolongée sans fatigue. Grâce à son cadre adapté à la taille de la paume, il est possible de le manipuler d'une seule main sans effort du poignet, ce qui en fait l'outil idéal pour la finition de meubles, l'esthétique automobile, le modélisme et tous les projets dans la maison.

« Nous voulions éliminer la barrière physique à l'utilisation des pistolets pulvérisateurs », a déclaré l'équipe de produit chez TILSWALL. « Avec ses 450 grammes, Hornet apporte des changements notables dans la durée possible du travail et son confort. »

Un pistolet quatre fois plus rapide, alimenté par un moteur de classe Dyson

En son cœur, un moteur à ultra-haute vitesse, de la même catégorie de technologie que les appareils Dyson, assure une atomisation quatre fois plus rapide que les pulvérisateurs classiques. Chaque passage applique uniformément une couche soyeuse et lisse, sans traînée, sans gaspillage, sans compromis.

Une alimentation au lithium pour une durée de vie illimitée

Le système intelligent de batterie au lithium-ion interchangeable de Hornet redéfinit l'alimentation continue. Pensé pour des flux de travail sans interruption, il prend en charge un cycle de rotation homogène à trois batteries : l'une entraîne le pistolet avec une puissance élevée constante, une autre recharge ses cellules dans le chargeur, et une troisième, entièrement chargée, est prête à fonctionner à tout moment. Il en résulte une durée de vie théoriquement infinie. En en pratique, la liberté toute la journée.

Parallèlement à Hornet, TILSWALL lance une gamme de peintures pelables écologiques conçues spécialement pour les buses en cuivre massif de 0,5 mm et 0,8 mm qui équipent le pistolet pulvérisateur.

Caractéristiques du système de peinture :

Sans formaldéhyde

Formule à faible odeur adaptée pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Technologie pelable pour un retrait propre sans ponçage ni décapant chimique

Viscosité optimisée assurant la compatibilité avec les embouts de 0,5 mm et de 0,8 mm

Résistante à la corrosion, la structure en cuivre massif est compatible avec la plupart des revêtements à base d'eau et de nombreuses peintures à base de solvant, à l'exception des produits à base de latex qui dépassent les niveaux de viscosité recommandés.

« La finition de surface a toujours été le maillon le plus faible des bricoleurs : des outils trop lourds, des moteurs trop lents, des peintures trop toxiques », a commenté l'équipe de produit de Tilswall : « Hornet abat ces trois barrières d'un coup. En proposant un pistolet de 450 g qui affiche une vitesse de qualité Dyson et utilise des peintures pelables saines pour l'air, nous avons enfin démocratisé la finition professionnelle. »

Informations sur le lancement

La campagne Kickstarter de Hornet, qui offre des prix préférentiels pour les premières réservations, est maintenant lancée.

https://www.kickstarter.com/projects/tilswall/tilswall-hornet?ref=do6xdq

À propos de TILSWALL

TILSWALL met au point depuis 2021 des outils de bricolage légers et des systèmes de peinture plus sûrs pour la finition de surface, qui s'appuient sur la technologie de moteur sans balais pour proposer des solutions alternatives aux systèmes traditionnels.

