AMSTERDAM, 31 août 2021 /CNW/ - Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme de paiement mondiale de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, a lancé aujourd'hui Score. L'entreprise est la première à lancer une solution d'apprentissage automatique sur une plateforme unique permettant de signaler les activités irrégulières et de surveiller la conformité de la plateforme. Score tire parti des résultats des analyses des données du commerçant de la plateforme et signale les comportements inhabituels des utilisateurs. Ainsi, Score aide les commerçants utilisant les solutions d'Adyen à prévenir l'utilisation abusive de la plateforme. L'outil fournit des renseignements grâce à un vaste ensemble de signaux de risque, ce qui offre un soutien important aux procédures de conformité des commerçants se servant de la plateforme. En améliorant l'efficacité et en réduisant le temps consacré aux examens de sécurité des utilisateurs de la plateforme, Score augmente l'extensibilité opérationnelle des plateformes.

Score est le plus récent ajout à l'offre destinée aux plateformes . GoFundMe, la plateforme mondiale de collecte de fonds en ligne, est l'un des premiers clients d'Adyen à mettre en œuvre Score au cours des six derniers mois.

« Score nous permet d'offrir le meilleur service que nous pouvons fournir pour aider le plus grand nombre de personnes possible, tout en veillant à ce que nos clients aient confiance que GoFundMe les protège, a déclaré Matthew Murray, directeur de la gestion des risques et de la conformité à GoFundMe. Nous adoptons constamment les meilleurs outils pour nous assurer d'avoir une image complète et exacte de notre profil de risque. Nous sommes donc heureux d'avoir été les premiers à essayer la nouvelle solution Score. »

« C'est là que la technologie et la conformité se rencontrent. Nous sommes très enthousiastes à l'idée du lancement de Score, car nous sommes maintenant en mesure de soutenir les commerçants de notre plateforme en matière de fraude par les utilisateurs et de surveillance de l'intégrité. La réduction des risques est une priorité absolue pour les entreprises de la plateforme, a déclaré Mariëtte Swart, responsable des affaires juridiques et de la conformité à Adyen. La fonctionnalité permet à nos commerçants d'avoir le plein contrôle, comme nous leur offrons une solution qui apprend sans cesse ».

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Score, cliquez ici .

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, qui offre une infrastructure moderne de bout en bout reliant directement Visa, Mastercard et les méthodes de paiement privilégiées par les consommateurs à l'échelle mondiale. Adyen fournit des paiements sans obstacle sur des canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux partout dans le monde, Adyen sert des clients comme Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos et L'Oréal. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de ses activités courantes. Les nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités sont annoncés dans des communiqués de presse et les mises à jour concernant les produits sont publiées sur le site Web de l'entreprise.

À propos de GoFundMe

Fondée en 2010, GoFundMe est la plus grande plateforme mondiale de collecte de fonds qui permet aux gens d'offrir et de recevoir de l'aide. Depuis, plus de 15 milliards de dollars provenant de plus de 200 millions de dons ont permis d'encourager ceux qui ont des besoins et des rêves, tout en ayant un impact à grande échelle. GoFundMe est en train de mettre en place un système de soutien mondial qui permet à chacun de s'épanouir.

