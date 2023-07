LONDRES, 21 juillet 2023 /CNW/ -- Avature, un important fournisseur de logiciels novateurs de gestion du capital humain pour le recrutement et la gestion des talents, a annoncé aujourd'hui la mise en œuvre de sa solution de gestion des cas des RH.

Avature Case Management a été conçu en collaboration avec des praticiens des RH de premier plan pour résoudre les problèmes des employés par la mobilisation et la coopération. La solution permet aux généralistes des RH de gérer de façon proactive les problèmes des employés afin d'améliorer le fonctionnement général de l'organisation.

Les gestionnaires des RH peuvent automatiser rapidement et facilement une gamme complète de processus, depuis de simples inscriptions et demandes de congé jusqu'aux enquêtes complexes de gestion des incidents à l'aide d'une hiérarchie de cas structurée. De plus, la solution permet aux RH d'offrir aisément du soutien pour une variété de défis en évolution en matière de déploiement de l'effectif, y compris les programmes de télétravail, les demandes de changement de quart et d'autres questions ayant un impact important sur les employés. La trousse d'outils comprend les fonctions primées d'Avature en matière de gestion des relations avec la clientèle qui permettent aux gestionnaires des RH de segmenter les employés en fonction de l'historique des dossiers et des données des employés et de communiquer avec eux par de multiples canaux. Grâce à cette solution, les gestionnaires peuvent assurer un meilleur suivi auprès des employés et fournir un soutien supplémentaire lié au cas.

« L'idée est de concevoir une solution engageante qui donne aux employés le sentiment d'être soutenus, a déclaré Florencia Maurizi, première vice-présidente, Consultation, chez Avature. Nos clients comprennent que l'orientation marquée sur les "RH stratégiques" exige d'aller au-delà du libre-service pour les employés lorsque cela est approprié et d'offrir un éventail bien géré de services de haut niveau selon leur niveau d'importance. Ils savent qu'ils peuvent réduire le roulement du personnel en gérant mieux un large éventail de problèmes, depuis le perfectionnement des employés dévoués jusqu'au départ des employés peu performants, et ils constatent qu'un système efficace de gestion des cas est une composante essentielle de la transformation numérique des services RH. »

Contrairement aux systèmes de service de bureau conventionnels fondés sur la méthodologie ITIL, Avature Case Management prend en compte les aspects uniques de la mission des RH et permet aux RH de tirer parti de la gestion de cas pour renforcer la culture de l'organisation. De plus, l'outil reconnaît qu'il existe des limites aux résultats offerts par les RH en libre-service et que les services à valeur ajoutée peuvent être offerts à grande échelle grâce à une automatisation plus intelligente.

« De nombreuses entreprises voient la gestion des cas de RH comme quelque chose de semblable à la gestion des cas de TI, où les cas sont acheminés à un spécialiste, une solution est appliquée, puis le cas est fermé. Cependant, les RH ne fonctionnent pas de cette façon, a déclaré Dimitri Boylan, PDG d'Avature. Les questions humaines peuvent être extrêmement complexes. Certaines ne disparaissent jamais, et il faut plutôt mettre en place des solutions de contournement complexes pendant de longues périodes. Par ailleurs, de nombreux problèmes ne peuvent être résolus par les RH seules. Le nombre de personnes engagées dans la résolution d'un problème de RH peut augmenter rapidement et même s'étendre à des tiers tels que des cabinets d'avocats et des prestataires de soins de santé. Si le système n'est pas flexible, il va casser. »

Conçue pour les directeurs principaux des ressources humaines qui souhaitent élargir leur vision de l'organisation moderne, la solution de gestion des cas tirera parti des fonctions avancées de segmentation et de communication d'Avature pour les communications avec les employés, de son moteur des flux de travaux, de son portail et de ses modèles mobiles pour soutenir une configuration entièrement adaptée au modèle d'exploitation de l'entreprise.

« Dans les systèmes traditionnels de gestion des cas, les employés n'ont aucun moyen de s'entraider, a déclaré Dan Kejsefman, chef des RH d'Avature. Nous avons conçu une solution plus souple pour soutenir une plus grande variété de problèmes tout en veillant à ce que l'entreprise puisse fournir une réponse contrôlée, un ensemble de mesures en cascade et une piste de vérification pour assurer une réponse appropriée et efficace. »

Les capacités d'apprentissage machine et de traitement de texte de la plateforme Avature, offerte en plusieurs langues, dont le mandarin et le japonais, rendent la solution utile pour les multinationales. Le module de production de rapports d'Avature et les tableaux de bord configurables fournissent des conseils clairs et réalisables aux généralistes des RH, aux équipes juridiques et aux gestionnaires hiérarchiques concernés.

À propos d'Avature

Avature est une plateforme de logiciels novateurs de gestion du capital humain SaaS d'entreprise hautement configurable pour l'acquisition et la gestion des talents, et le principal fournisseur de technologies de gestion des relations avec la clientèle et de systèmes de suivi des candidats pour les ressources humaines à l'échelle mondiale. Fondée par Dimitri Boylan, cofondateur et ancien PDG de HotJobs.com, Avature apporte la technologie Internet et l'innovation numérique de qualité grand public aux services des ressources humaines. Les solutions Avature comprennent l'approvisionnement en services partagés, le suivi des candidats, les sites de carrière, le recrutement sur les campus et dans les événements, la gestion des recommandations des employés, l'intégration sociale, l'engagement des employés sous marque, la mobilité des employés et l'optimisation de l'effectif, la gestion des cas des employés, la gestion du rendement et l'apprentissage.

Utilisée par 110 des entreprises du classement Fortune 500 dans plus de 164 pays et dans 32 langues, Avature fournit ses services par l'intermédiaire de son nuage privé, situé dans des centres de données aux États-Unis, en Europe et en Asie, et du nuage public. Avature a des bureaux à Buenos Aires, Londres, Madrid, Melbourne, Munich, New York, Paris, Shenzhen et en Virginie. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.avature.net .

