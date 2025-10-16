L'autonomie se déplace maintenant du poste de pilotage au plancher de l'usine, au hangar et à la chaîne d'approvisionnement, transformant les opérations aérospatiales

PLEASANTON, Californie, 17 octobre 2025 /CNW/ - Avathon a annoncé aujourd'hui le lancement d'Autonomy for Aerospace Operations, une plateforme unifiée d'IA et de connaissances qui relie les données sur la fabrication, la chaîne d'approvisionnement et l'entretien pour favoriser la prise de décisions coordonnée tout au long du cycle de vie du secteur de l'aérospatiale.

En intégrant les renseignements sur la qualité de la production, la nomenclature, la recherche de fournisseurs, la disponibilité des pièces et la capacité de la main-d'œuvre, la plateforme permet aux entreprises de synchroniser les décisions en matière de fabrication et de logistique avec les opérations d'entretien et de réparation des appareils en service, ce qui réduit le nombre d'événements d'appareils au sol, améliore la capacité d'inspection et la qualité et renforce la préparation de la flotte.

Le secteur de l'aérospatiale fait face à des pressions opérationnelles croissantes. Les compagnies aériennes et les exploitants doivent conserver des flottes vieillissantes tout en effectuant des réparations de réseau complexes; les fabricants d'équipement d'origine doivent élargir la production tout en respectant des normes de qualité sans compromis; et les chaînes d'approvisionnement sont soumises à une diminution des sources de fabrication et à des pénuries de matériel, à de longs délais d'exécution et à des contraintes d'approvisionnement géopolitiques ou commerciales.

En même temps, les pénuries et la retraite de techniciens créent des lacunes critiques dans les équipes d'entretien, ce qui menace à la fois la conformité au calendrier et la disponibilité des actifs.

Ces pressions sont exacerbées par la non-concordance entre les cycles de vie des appareils et des composants, ce qui exige une refonte continue des pièces de rechange, un positionnement stratégique et l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement. Avec des prévisions selon lesquelles plus de 700 000 nouveaux techniciens d'entretien seront nécessaires à l'échelle mondiale d'ici 2043, un manque à gagner de 50 000 techniciens d'entretien aux États-Unis en seulement deux ans, ainsi que des pièces qui changent tous les 5 à 10 ans, les entreprises du secteur de l'aérospatiale doivent adopter des opérations intelligentes et autonomes pour maintenir l'efficacité de la production, la préparation de la flotte et la fiabilité du réseau.

La nouvelle plateforme d'Avathon est déjà déployée au sein de plusieurs des principales entreprises mondiales du secteur de l'aérospatiale. Ces collaborations garantissent que les solutions d'Avathon répondent aux réalités opérationnelles des fabricants d'équipement d'origine, des spécialistes de l'entretien, des réparations et du fonctionnement et des exploitants de réseaux de transport aérien.

« Le secteur de l'aérospatiale trouve un équilibre entre la demande extraordinaire et les contraintes extraordinaires », a déclaré Beckett Jackson, membre du conseil d'administration d'Avathon et associée d'AE Industrial Partners. « En tant qu'investisseurs, nous voyons une occasion pour l'IA de changer fondamentalement la façon dont cette industrie gère la complexité. L'approche d'Avathon se distingue parce qu'elle ne fournit pas seulement des renseignements ou une automatisation en silo, mais aussi dans l'ensemble des réseaux de fabrication, d'entretien et d'approvisionnement d'une manière qui améliore l'efficacité et la résilience au fil du temps. »

La plateforme Autonomy for Aerospace Operations d'Avathon convertit les données dispersées dans les opérations de fabrication, d'approvisionnement et de service en connaissances permettant aux agents autonomes d'agir en temps réel.

« L'autonomie représente le prochain grand pas en avant dans le domaine des opérations aérospatiales », a déclaré Bernie Dunn, conseiller d'Avathon et ancien président de Boeing pour le Moyen-Orient, la Turquie et l'Afrique. « Comme j'ai travaillé avec des fabricants d'équipement d'origine et des compagnies aériennes dans de multiples régions, j'ai été témoin de la complexité opérationnelle et des contraintes d'approvisionnement partout dans le monde. Le secteur n'a pas seulement besoin de meilleures données, il doit pouvoir compter sur des systèmes qui peuvent agir en conséquence de celles-ci en temps réel. La plateforme d'Avathon intègre la prise de décisions là où cela compte le plus - l'entretien, la qualité et l'approvisionnement - assurant efficacité et résilience dans toutes les activités, partout dans le monde. »

Alimentée par un graphique informatique de connaissances, la plateforme Autonomy for Aerospace Operations d'Avathon regroupe les données sur l'exploitation entre les actifs, les personnes et les processus. Le système apprend continuellement de nouvelles données, ce qui permet aux agents d'IA de raisonner tout au long du cycle de vie, de la construction à la maintenance, tout en demeurant transparents et entièrement vérifiables.

« Le secteur de l'aérospatiale est l'un des environnements d'exploitation les plus complexes de la planète », a déclaré Pervinder Johar, chef de la direction d'Avathon. « Notre mission est d'autonomiser des opérations infaillibles, qu'il s'agisse d'une usine ou d'une flotte en service. En réunissant les données sur la fabrication, l'entretien et de l'approvisionnement, nous aidons l'industrie à obtenir plus rapidement un rendement plus sécuritaire et plus efficace à grande échelle. »

La plateforme Autonomy for Aerospace Operations est maintenant accessible pour les fabricants d'équipement d'origine, les spécialistes de l'entretien, des réparations et du fonctionnement et les exploitants de vols commerciaux. Pour en savoir plus, consultez le www.avathon.com.

À propos d'Avathon

Avathon offre une autonomie industrielle alimentée par l'IA et des graphiques de connaissances, ce qui permet aux entreprises de relier les données, les décisions et l'exécution dans l'ensemble de leurs opérations. Sa plateforme Autonomy for Aerospace Operations offre des renseignements favorisant la prise de décision et une capacité d'exécution aux industries les plus critiques du monde, favorisant des activités plus sécuritaires, plus résilientes et plus efficaces.

