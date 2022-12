- Début de l'offre le 1er décembre : rabais au restaurant offert aux utilisateurs « Priority Pass », « LoungeKey » et « Diners Club » -

OSAKA, Japon, le 20 déc. 2022 /CNW/ -- Le BOTEJYU Group, basé à Osaka (ci-après dénommé « l'entreprise »), qui exploite plusieurs restaurants BOTEJYU (R), est fier d'annoncer le lancement de rabais spéciaux dans deux restaurants : « BOTEJYU (R) 1946 » et « Japan Traveling Restaurant (R) by BOTEJYU (R) » pour les utilisateurs détenteurs d'une carte de membre « Priority Pass », d'une carte de crédit avec fonction « LoungeKey », d'une carte de membre numérique « Priority Pass » et « LoungeKey », et d'une carte de membre « Diners Club » à l'aéroport international de Kansai le 1er décembre 2022.

Logos des restaurants : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107469/202212131111/_prw_PI1fl_7E8g0dKc.jpg

Photo 1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107469/202212131111/_prw_PI6fl_C34u7j0i.jpg

Photo 2 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107469/202212131111/_prw_PI5fl_r7y066V8.jpg

Vue d'ensemble

Il s'agit d'un service spécial offrant un rabais alimentaire allant jusqu'à 3 400 yens par client dans les deux restaurants « BOTEJYU (R) 1946 » et « Japan Traveling Restaurant (R) by BOTEJYU (R) », dans la nouvelle zone intérieure de l'aérogare 1 de l'aéroport international de Kansai, qui a ouvert ses portes le 26 octobre 2022. Pour profiter de cette offre, le client doit présenter une carte de membre « Priority Pass », une carte de crédit avec fonction « LoungeKey », une carte de membre numérique « Priority Pass » et « LoungeKey », ou une carte de membre « Diners Club », ainsi qu'une carte d'embarquement valide.

Cette offre est proposée aux passagers admissibles sur les vols en partance et à destination de l'aéroport, et jusqu'à trois compagnons de voyage répondant aux conditions d'adhésion peuvent en profiter. La visite des restaurants et l'utilisation de cette offre seront comptabilisées comme une visite de salon.

L'entreprise avait déjà établi un partenariat avec le Collinson Group, et à la suite de l'ouverture des deux restaurants à l'aéroport international de Kansai, elle a signé un nouveau contrat pour ces magasins.

Lors de l'utilisation d'une carte de membre « Priority Pass », d'une carte de crédit avec fonction « LoungeKey » ou d'une carte de membre « Diners Club » dans les restaurants, les avantages offerts au titulaire de la carte et à ses compagnons dépendent des modalités du contrat avec chaque émetteur de carte. De plus, les modalités d'utilisation de chaque carte sont différentes. Si vous avez des questions sur l'utilisation, la facturation, etc., visitez le site Web de la carte de membre « Priority Pass », de la carte de crédit avec fonction « LoungeKey » ou de la carte de membre « Diners Club », ou communiquez directement avec l'émetteur de la carte.

Une gamme complète de services est également offerte dans les aéroports internationaux du Japon. Un rabais de 10 % sur le prix total sera accordé aux membres détenteurs d'une carte de membre numérique « LoungeKey ».

*Magasins soumis au service spécial à la réduction de 10 % :

- BOTEJYU Express (R) à l'aéroport international de Narita (aire de restauration de l'aérogare 3, porte 2F)

- BOTEJYU (R) à l'aéroport international de Chubu Centrair (Sky Town, porte 4F de l'aérogare 1)

À propos des cartes Priority Pass, LoungeKey et Diners Club :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202212131111-O1-Znp73XU4.pdf

À propos du groupe BOTEJYU

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202212131111-O3-sEGpFcnQ.pdf

- Adresse du siège social : 2F/3F BOTEJYU Group Bldg., 2-1-11 Kishinosato-Higashi, Nishinari-ku, Osaka 557-0042, Japon

- Président et chef de la direction : Hideto KURITA

- Site Web officiel : https://www.botejyu.co.jp/

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Qingqing LIN, Marketing Strategy Headquarters, BOTEJYU Group H.D Co., Ltd., tél : +81-6-6653-1331, courriel : [email protected]