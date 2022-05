Avantage Saint-Laurent - Plus de 81 M$ d'investissements pour le port de Matane

MATANE, QC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme des investissements de 81,3 M$ afin d'assurer, d'ici 2026, la mise à niveau d'infrastructures et le développement du port de Matane. La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce dans le cadre d'une tournée au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Les investissements de 81,3 M$ s'inscrivent dans la planification stratégique 2021-2026 du port de Matane. Ces sommes serviront à financer des projets de mise à niveau et des projets de développement qui permettront de doter le port d'installations performantes et efficaces pour les 40 prochaines années.

Citations

« Avec Avantage Saint-Laurent, nous avons la ferme intention de soutenir le développement des zones industrialo-portuaires comme celle de Matane. Cette dernière regroupe environ 80 PME, et plusieurs utilisent les services du port pour l'exportation des pâtes et papiers vers l'Asie et le transport d'équipements lourds d'éoliennes. Je suis très fière de notre contribution à la réalisation de ces travaux qui permettront le rayonnement de Matane pour les prochaines années. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Véritable carrefour du transport intermodal, le port de Matane se démarque par sa vocation industrielle et commerciale. Ses infrastructures permettent l'accès aux marchés de la Côte-Nord et du Saint-Laurent ainsi qu'aux marchés internationaux. C'est pourquoi il est essentiel pour notre gouvernement de doter nos ports d'infrastructures modernes et compétitives. Ainsi, le port de Matane pourra continuer d'être un joueur de premier plan dans notre économie locale et régionale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« L'annonce d'aujourd'hui confirme la volonté du gouvernement du Québec de munir le port de Matane d'installations concurrentielles pour favoriser son développement et attirer de nouvelles entreprises dans la région. »

Gerry Carter, président du conseil d'administration de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

« Le port de Matane est une infrastructure majeure et stratégique qui contribue à faire de notre ville un véritable carrefour intermodal. L'investissement du gouvernement du Québec est une annonce majeure et historique qui converge vers tous nos efforts de développement économique. Nos prédécesseurs et l'ensemble des partenaires socio-économiques ont tellement redoublé d'efforts pour en arriver à cette entente, nous ne pouvons qu'être très fiers, très reconnaissants et des plus satisfaits que cette concertation porte fruit. »

Eddy Métivier, maire de Matane

Faits saillants

Le 30 mars 2020, le gouvernement du Canada a cédé la propriété des ports de Matane , de Rimouski , de Gros-Cacouna et de Gaspé au gouvernement du Québec.

a cédé la propriété des ports de , de , de Gros-Cacouna et de Gaspé au gouvernement du Québec. La reprise des installations portuaires s'inscrit dans la vision maritime du gouvernement du Québec, Avantage Saint-Laurent, et vise à augmenter les activités de transport sur le fleuve afin de stimuler l'économie régionale.

La gestion de ces quatre ports a été confiée à la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'approbation, par le ministère des Transports, de la planification stratégique 2021-2026 de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Les investissements de 81,3 M$ se répartissent comme suit :

36,4 M$ pour des projets de mise à niveau;



44,9 M$ pour des projets de développement qui permettront notamment :



de maintenir le trafic actuel et le niveau de revenus portuaires grâce à la reconstruction du quai existant;





d'augmenter l'achalandage par l'ajout d'un deuxième poste à quai et d'espace d'entreposage.

Annuellement, près de 300 000 tonnes métriques de marchandises sont transbordées au port de Matane . Elles sont principalement destinées à l'exportation.

. Elles sont principalement destinées à l'exportation. Les activités liées au transport maritime au port de Matane génèrent près de 750 emplois directs et indirects et plus de 78 M$ en retombées économiques.

Liens connexes

Avantage Saint-Laurent

Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux Transports

Renseignements: Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 802-6833; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724