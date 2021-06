Avantage Saint-Laurent - L'économie bleue au cœur de la relance économique

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Faire du fleuve Saint-Laurent un corridor économique performant et respectueux des écosystèmes et des communautés riveraines est le point de mire de la nouvelle vision maritime du Québec : Avantage Saint-Laurent. La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a procédé aujourd'hui au dévoilement de cette stratégie fort attendue par l'industrie.

Une enveloppe globale de 926,9 M$ permettra la mise en œuvre de cette nouvelle vision maritime d'ici 2024-2025.

Trois orientations guideront les actions d'Avantage Saint-Laurent :

doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives (300 M$);

assurer, sur le fleuve, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes (232,6 M$);

offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables (394,3 M$).

Avec ces trois grandes orientations, le gouvernement entend s'appuyer sur les 3 200 kilomètres de possibilités offertes par le fleuve pour augmenter notre richesse collective.

« Le fleuve Saint-Laurent est un fort symbole de notre identité. Cette voie maritime, qui constitue un patrimoine collectif à préserver, va devenir une source de richesse pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. C'est l'ambition de notre gouvernement, que nous concrétisons aujourd'hui par le lancement de la stratégie maritime Avantage Saint-Laurent. Cette vision, qui appelle à la participation des communautés côtières et des acteurs du milieu maritime de partout au Québec, fera de l'économie bleue un pilier de la relance économique. »

François Legault, premier ministre du Québec

« C'est avec une grande fierté que nous dévoilons cette vision qu'est Avantage Saint-Laurent. Elle permettra l'exploitation du potentiel économique, social et environnemental de ce vaste territoire qu'est le Saint-Laurent. Elle est le fruit d'une importante consultation et je crois fermement qu'elle rendra le Québec maritime plus innovant, moderne et inclusif. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est un jour heureux pour le Québec avec le lancement d'Avantage Saint-Laurent. Je félicite ma collègue Chantal Rouleau qui a porté habilement ce dossier pour proposer au Québec une vision maritime rassembleuse. Avantage Saint-Laurent est pleinement en cohérence avec la volonté gouvernementale d'accélérer la relance économique, de stimuler la création d'emplois valorisants et de soutenir la croissance durable des régions et des villes riveraines. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Une enveloppe de 145 M$ est réservée à des projets qui contribueront à une relance économique rapide et dont les répercussions sur la main-d'œuvre locale seront significatives, ainsi qu'à des projets permettant le développement des marchés à fort potentiel.

La somme de 232,6 M$ sera consacrée à l'établissement d'un corridor économique intelligent ainsi qu'à la gestion des risques maritimes et à la protection des écosystèmes.

Un corridor économique intelligent favorisera le développement, tout le long du Saint-Laurent, d'un système interconnecté et autonome qui permet aux usagers du fleuve d'avoir accès aux données stratégiques dont ils ont besoin et ainsi d'optimiser leurs activités.

, d'un système interconnecté et autonome qui permet aux usagers du fleuve d'avoir accès aux données stratégiques dont ils ont besoin et ainsi d'optimiser leurs activités. Plusieurs réflexions et besoins exprimés lors de la tournée régionale réalisée en 2019 ont été pris en compte dans l'élaboration d'Avantage Saint-Laurent. Des consultations ont eu lieu auprès de représentants d'organismes publics et institutionnels, d'entreprises touristiques, d'entreprises liées ou non au secteur maritime, d'organismes environnementaux et de communautés autochtones.

