Avantage Saint-Laurent - Investissement de plus 22 M$ au Port de Trois-Rivières pour son projet de terminal multifonctionnel

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir le développement du port de Trois-Rivières, le gouvernement du Québec accorde à l'Administration portuaire une aide financière maximale de 22,5 M$ pour son projet de terminal multifonctionnel, nommé le Terminal 21. De passage à Trois-Rivières, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, ainsi que la présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les travaux permettront le prolongement d'environ 700 m de la façade maritime du port, accroissant ainsi le tonnage manutentionné de 50 %. Le nouveau terminal servira essentiellement au transbordement de vrac solide et liquide, comme des produits agroalimentaires, miniers ou forestiers, ou encore de marchandises générales.

Cet appui financier est rendu possible grâce à Avantage Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime du Québec. Plus précisément, il provient de l'enveloppe de 145 M$ réservée à des projets d'infrastructures maritimes visant le développement des marchés et la relance économique.

« Le projet du terminal multifonctionnel est une excellente illustration de la façon dont se déploie la vision maritime de votre gouvernement, soit celle de faire du fleuve Saint-Laurent un corridor économique performant et respectueux des écosystèmes et des communautés. Un des premiers pas vers cet objectif est de doter le Port de Trois-Rivières d'infrastructures modernes et compétitives, et nous sommes très heureux d'y contribuer. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« À titre de ministre régional, j'accueille cette nouvelle avec joie, car le Port de Trois-Rivières est un moteur économique incontournable pour la Mauricie et même au-delà. Ce financement accordé pour le Terminal 21 témoigne de la volonté de votre gouvernement de mettre les régions au centre de notre stratégie de relance économique. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis convaincue que le Terminal 21 aura un effet catalyseur sur l'économie de la Mauricie. De nombreuses entreprises de la région auront l'occasion d'utiliser cette infrastructure, notamment des entreprises du comté de Champlain qui pourront bénéficier des avantages qui y sont rattachés : plus d'efficacité et plus de compétitivité, par exemple. Il s'agit d'un investissement très concret pour l'économie régionale, sans compter que sa construction dans un futur rapproché permettra d'en faire l'un des projets porteurs qui pavent la voie à une relance économique rapide. »

Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain

« Ce projet majeur du Terminal 21 aura des retombées socio-économiques considérables pour la Ville de Trois-Rivières et les citoyens de la circonscription de Maskinongé. Je suis très fier que le gouvernement appuie des projets porteurs comme celui que nous annonçons aujourd'hui. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

La nouvelle vision maritime du Québec, Avantage Saint-Laurent, a été dévoilée le 17 juin dernier par la ministre déléguée aux Transports, M me Chantal Rouleau. L'événement s'est déroulé au Port de Trois-Rivières, avec la participation de différents acteurs des filières maritimes.

