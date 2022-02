NEW YORK, 10 février 2022 /CNW/ - AVAIO Digital Partners (« ADP ») est heureux d'annoncer le lancement du Centre de données de Gatineau (« CDG »), une coentreprise avec Société Immobilière ADAM axée sur le développement d'une nouvelle capacité durable de centre de données à très grande échelle à Gatineau, au Québec. Le projet pilote est en cours d'élaboration en tant qu'installation évolutive permettant de soutenir une capacité de traitement pouvant atteindre 50 MW. L'emplacement de Gatineau est stratégique pour plusieurs raisons. En effet, son emplacement au Québec donne accès aux vastes ressources hydroélectriques à faibles émissions de carbone de la province. Aussi, Gatineau fait partie de la région de la capitale du Canada, ce qui permet au CDG de répondre à la demande croissante du gouvernement fédéral et du secteur privé dans cette région. Finalement, puisque Gatineau est située entre Toronto et Montréal, le CDG est situé de sorte à pouvoir compléter deux des plus grands marchés de centres de données du Canada.

« Gatineau est un endroit stimulant permettant d'accueillir la capacité d'un nouveau centre de données qui pourra desservir les clients de la région de la capitale nationale et d'ailleurs. L'endroit est d'autant plus intéressant compte tenu de l'abondance et du coût peu élevé de l'énergie à faible émission de carbone du Québec et de l'environnement favorable au développement, a déclaré Mark McComiskey, partenaire d'AVAIO. Nous avons hâte de travailler avec notre partenaire, la Société Immobilière ADAM, ainsi qu'avec la province du Québec et les communautés de Gatineau et du Grand Ottawa pour aider à développer une nouvelle infrastructure numérique essentielle et durable au sein de ce marché clé. »

« Nous sommes ravis de mener ce projet au service de l'industrie technologique en pleine croissance de la région de la capitale nationale, a déclaré Alain Adam, président de la Société Immobilière ADAM. Le CDG offre une excellente occasion de répondre aux besoins du Canada en matière de nouvelles capacités de données écologiques. »

À propos d'AVAIO Digital Partners

AVAIO Digital Partners (« ADP ») est une entreprise de centre de données gérée par AVAIO Capital. AVAIO Capital est une société d'investissement dans les infrastructures de base dirigée par des professionnels de l'investissement, du développement, de l'ingénierie, de la construction et de l'exploitation. ADP poursuit le développement et la construction de centres de données durables à très grande échelle en Amérique et en Europe. Financée par un engagement de 375 millions de dollars en capitaux propres d'un important gestionnaire de placements qui gère plus de 25 milliards de dollars d'actifs, ADP dispose d'une réserve de projets à grande échelle déjà en cours d'élaboration aux États-Unis, au Canada et en Europe de l'Ouest, ce qui représente une capacité de traitement de plus de 400 MT. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.avaiocapital.com .

À propos de la Société Immobilière ADAM

La Société Immobilière Adam est une entreprise privée canadienne qui œuvre principalement dans le développement immobilier et la gestion d'actifs dans la région de la capitale nationale du Canada. L'entreprise tire sa force de ses 30 ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier, de la valeur de ses membres dévoués et des relations de longue date qu'elle entretient avec ses clients et les principaux acteurs de l'immobilier de la région. La Société Immobilière Adam possède un portefeuille d'immeubles commerciaux et résidentiels dans la région de la capitale nationale, ainsi qu'un inventaire de terrains stratégiquement situés sur lesquels seront aménagés plus de 2 000 unités résidentielles et un million de pieds carrés d'espace commercial. Au fil des ans, l'entreprise est fière d'avoir participé activement à des projets de développement public et institutionnel, comme la Maison de la Culture, un centre d'arts visuels et des arts de la scène de la ville de Gatineau qui abrite également une galerie d'exposition et la bibliothèque municipale. Pour en savoir plus, consultez le https://adamrealestate.ca/en/ .

Demandes de renseignements des médias

AVAIO Capital

Mark McComiskey

[email protected]

http://www.avaiocapital.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1743465/AVAIO_Digital_Partners_Logo.jpg

SOURCE AVAIO Capital