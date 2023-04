SHENZHEN (Chine), le 28 avril 2023 /CNW/ - AUXOMC , le principal fournisseur de vaporisateurs pour fleurs et concentrés de haute qualité, a annoncé aujourd'hui une exposition réussie pendant les célébrations du 20 avril, la participation à l'événement Pocono 420, le Pennsylvania Cannabis Festival, ainsi que de solides ventes en ligne.

La société a célébré le 20 avril en participant à l'événement Pocono 420 , également connu sous le nom de Pennsylvania Cannabis Festival, qui s'est déroulé les 22 et 23 avril. Pendant deux jours, des dizaines de milliers de consommateurs passionnés ont convergé vers Long Pond, en Pennsylvanie, pour l'événement, où les participants ont pu camper, assister à des concerts et s'immerger totalement dans la culture du cannabis.

AUXO a également célébré le succès d'une campagne dans les médias sociaux sur le thème des célébrations du 20 avril, par laquelle les abonnés des médias sociaux ont été encouragés à « voyager vers un monde différent » et à trouver un message caché dans une photo psychédélique fournie par AUXO. Les abonnés ont été encouragés à commenter le message caché sur les médias sociaux afin de courir la chance de gagner des prix. Trois gagnants recevront un bon d'achat de 200 $ utilisable sur le site Web d'AUXO.

AUXO a également offert des rabais exclusifs à l'occasion des célébrations du 20 avril sur son site pour tous ses produits et a épuisé ses stocks de Calent , son vaporisateur à herbes sèches, le tout durant l'événement Pocono 420. En plus du rabais, pour tout achat de Cenote , les clients ont reçu gratuitement un paquet de six ongles jetables. Ainsi, AUXO a réalisé son chiffre d'affaires mensuel le plus élevé depuis le lancement de son magasin en ligne.

AUXO était fière de figurer dans plusieurs guides de cadeaux et marquages promotionnels très médiatisés à l'occasion du 20 avril, notamment High Times , LA Weekly , Cannabis Tech , Cashinbis et Splash Magazine , ce qui témoigne du fort engouement des consommateurs pour ses produits.

Visitez le https://www.auxo-official.com/ pour vous tenir au courant des futures annonces d'AUXOMC.

À propos d'AUXO



Chez AUXO, notre principal objectif est de conserver les arômes naturels et purs grâce à une technologie à la fine pointe. Soutenue par un chef de file de l'industrie disposant de systèmes et de ressources de fabrication de classe mondiale, AUXO vise à établir de nouvelles normes pour le marché des vaporisateurs portatifs.

Apprenez-en davantage sur AUXO à l'adresse https://www.auxo-official.com/ ainsi que sur Facebook , Instagram , et YouTube .

SOURCE AUXO™

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cassandra Dowell, directrice des comptes de relations publiques, CMW Media, Tél. : 858 221-8001, [email protected], www.cmwmedia.com