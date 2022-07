Le Calent est un vaporisateur à herbes sèches conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience de vapotage pratique et uniforme. Il est alimenté par une technologie de double chauffage par conduction et infrarouge qui permet à toute feuille d'herbe d'être chauffée complètement et uniformément, libérant ainsi de riches arômes et tout son potentiel pour un effet maximal.

Grâce à l'embout rotatif à 360 degrés en zircone de qualité médicale, les utilisateurs peuvent profiter d'un conduit d'air étendu qui assure un refroidissement plus rapide de la vapeur, une sécurité accrue et de riches bouffées de vapeur dense.

Parmi les autres caractéristiques uniques du Calent, mentionnons ses quatre réglages de chaleur préétablis, son élégant design en aluminium et sa connectivité à l'application AUXO Connect (disponible sur les plateformes d'applications d'Apple et d'Android). Les temps de préchauffage varient de 20 à 30 secondes seulement, ce qui permet une utilisation rapide et pratique sur le pouce, et la durée de vie de la batterie du Calent peut aller jusqu'à 30 séances de 50 secondes. Pour en savoir plus sur le Calent, visitez le https://www.auxo-official.com/products/calent .

Visitez le https://www.auxo-official.com/ pour vous tenir au courant des futures annonces d'AUXO™.

À propos de AUXO

Chez AUXO, notre principal objectif est de conserver les arômes naturels et purs grâce à une technologie à la fine pointe. Soutenue par un chef de file de l'industrie disposant de systèmes et de ressources de fabrication de classe mondiale, AUXO vise à établir de nouvelles normes pour le marché des vaporisateurs portatifs.

Apprenez-en davantage sur AUXO à l'adresse https://www.auxo-official.com/ ainsi que sur Facebook , Instagram , et YouTube .

