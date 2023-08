SHENZHEN (Chine), le 9 août 2023 /CNW/ - AUXO, le principal fournisseur de vaporisateurs pour fleurs et concentrés de haute qualité, a annoncé aujourd'hui le lancement de Celsius , son nouveau vaporisateur phare 2-en-1 pour les herbes sèches et les concentrés, qui offre un rendement supérieur en vapeur en quelques secondes.

Le Celsius d'AUXO a été conçu dans un style élégant et attrayant. Ce vaporisateur compact pour herbes sèches et concentrés à double usage est doté d'un embout rotatif à 360° et d'une prise d'air unique qui permet une distribution de chaleur extrêmement égale. Regardez l'introduction sur Celsius ici https://youtu.be/eZeKW8Jarmo .

Le vaporisateur peut être utilisé avec la fleur et la cire, et le changement entre les deux modes est très simple. Le compartiment pour concentrés est conçu de manière experte et peut être déposé facilement dans la chambre de combustion pour un usage propre et séparé, rendant le tamponnage aussi facile à faire que de vapoter des fleurs.

Celsius utilise une technologie de triple chauffage pour libérer uniformément et à leur plein potentiel les arômes et les saveurs riches des herbes et concentrés pour les utilisateurs. La technologie brevetée se réchauffe en aussi peu que 6 secondes pour une consommation sans effort.

Avec 4 réglages de chaleur différents et un mode Pro personnalisable, les utilisateurs ont la liberté de contrôler leurs préférences de session aussi simplement ou aussi avancées qu'ils le souhaitent. Le mode Pro permet aux connaisseurs d'avoir le contrôle absolu de l'application AUXO et permet la personnalisation complète de la courbe de chauffage de l'appareil jusqu'à trois minutes, permettant ainsi une variation dynamique de la température.

Celsius est le summum de la gamme de vaporisateurs d'herbes sèches d'AUXO et répond aux mêmes normes de fabrication et de performance incomparables que les modèles précédents. Pour en savoir plus, consultez le site Web de https://www.auxo-official.com/products/celsius .

Visitez https://www.auxo-official.com/ pour vous tenir au courant des futures annonces d'AUXO.

À propos d'AUXO

Chez AUXO, notre principal objectif est de conserver les arômes naturels et purs grâce à une technologie à la fine pointe. Soutenue par un chef de file de l'industrie disposant de systèmes et de ressources de fabrication de classe mondiale, AUXO vise à établir de nouvelles normes pour le marché des vaporisateurs portatifs.

Apprenez-en davantage sur AUXO à l'adresse https://www.auxo-official.com/ ainsi que que sur Facebook , Instagram , et YouTube .

