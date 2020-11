MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer la signature d'un protocole d'entente avec la société colombienne Minampro Asociados S.A.S. (« Minampro ») pour obtenir 70 % des parts d'une coentreprise qui fera l'exploitation et le commerce de sables industriels (minerai de tantale) extraits de propriétés dans le département colombien du Vichada.

Minampro a les permis nécessaires pour l'achat, la vente et l'exportation de sables industriels contenant divers métaux, notamment le tantale et le niobium. De plus, Minampro a un contrat d'achat exclusif de sables industriels avec la communauté autochtone Guacamayas-Maipore, dans le département du Vichada. Les principales propriétés sont situées dans un rayon de 100 kilomètres d'un aéroport et sont accessibles par des routes.

En 2019, Auxico a procédé à l'exploration et à l'échantillonnage sur les propriétés du secteur. M. Miguel Jaramillo, géologue indépendant, a supervisé les travaux et soumis à Auxico un rapport sur les résultats de l'échantillonnage, confirmant la présence de tantale et de niobium, ainsi que de différentes terres rares : ytterbium, hafnium, néodyme, scandium, dysprosium, praséodyme et gadolinium. Toutes les analyses ont été effectuées par un laboratoire canadien accrédité.

Conformément au protocole d'entente, Auxico dispose de 60 jours pour effectuer un contrôle préalable, après quoi les parties pourront convenir de former une coentreprise pour les propriétés dans le département du Vichada, dont 70 % des bénéfices nets iront à Auxico, qui fournira en échange 100 % du capital requis pour l'exploitation des sables industriels (minerai de tantale). Minampro recevra 30 % des bénéfices nets de la coentreprise. Auxico aura également la possibilité d'acheter 15 % de la participation de Minampro à un prix qui devra être convenu entre les parties.

Les échantillons prélevés sur les propriétés sont actuellement expédiés à différents acheteurs de tantale, et la Société prévoit que les ventes commenceront dans les 60 prochains jours.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pierre Gauthier Mark Billings Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 514 299-0881 Tél. : 1 514 296-1641

Renseignements: Pierre Gauthier, Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : 1 514 299-0881; Mark Billings, Président, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : 1 514 296-1641