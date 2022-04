MONTRÉAL, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») annonce qu'elle a octroyé 2 250 000 options d'achat d'actions à des officiers, à des administrateurs et à des consultants de la Société. Ces options d'achat d'actions ont un prix d'exercice de 0,85 $, aucune période d'acquisition et une date d'expiration du 19 avril 2027.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

